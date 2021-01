Andrine køyrte inn til 12. plass under konkurransens første dag

Nye artikler

– E-cup alpint 2021 er i gang, og det er SL i Vaujany i Frankrike denne helga. Det vart 12. plass i dagens renn, nytt SL renn i morgon, skriv Andrine sjølv på Facebook.

Andrine Mårstøl får idrettsprisen for 2020 Stad idrettsråd fekk forslag på i alt 7 gode kandidatar til idrettsprisen for 2020, og i tillegg til frivillige som har gjort stor innsats for idretten i kommunen var det også nominert aktive idrettsutøvarar innanfor både randonee, skiskyting, alpint, fotball og hestesport. Alle desse har presentert i toppen nasjonalt og delvis internasjonalt innanfor sine idrettar.

Andrine opplyste også at ho etter juleferie og nyttårsfeiring i karantene heime på Nordfjordeid, skulle reise til Sveits for å trene før europacupen.

Ho uttrykte også glede over å ha fått to stipend.

– Denne hausten var eg heldig å verte tildelt to stipend. Eg er utruleg glad og takknemlig for å ha blitt tildelt idrettsstipend fra Stad kommune og utviklingstipend fra Vestland fylkeskommune. Dette set eg umåtelig stor pris på! Tusen takk for tilliten! skriv Andrine.