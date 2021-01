Fritidsbåt tok inn vann. Båter i området hjalp havaristen til kai

Nye artikler

Meldingen kom fra Kystradio Sør om at en 25 fots fritidsbåt tok inn vann nord for Florø i Kinn kommune like før klokka 14.30 i dag.

Det var to personer om bord i båten.

Båter i området ble kalt til å gå til assistanse for de to om bord mens Hovedredningssentralen koordinerte hjelpearbeidet.

Rett før klokka halv fire i dag var havaristen slept trygt til kai.

- HRS takker for god bistand fra Normand Falnes og Kvanhovden. RS Simrad Buholmen slapp dermed en lang tur ned fra Måløy, skriver Hovedredningssentralen da havaristen var trygt lagt til kai.