Er blant dei nominerte til årets vertskapskommune

- Her gjeld det å vere blant kommunane som legg til rette for næringsutvikling og bidrar til at bedriftene får viktige rammevilkår. Eit velfungerende næringsliv vil bidra til auka sysselsetting, auka inntekter og ikkje minst betre tilbod i lokalsamfunnet. Då er samspelet mellom kommunar og næringsliv viktig. Gjennom ei slik kåring set KS og NHO fokus på slikt samarbeid, seier kommunedirektør Terje Heggheim i Kinn kommune.