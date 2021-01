Supergruppa må flytte konserten enda et år fram i tid

Nye artikler

– Det er jo frustrerende for dem også, de hadde jo ikke sett for seg at det skulle bli så langvarig, sier arenaleder ved Nordfjordhallen, Ronny Silden Totland, til Fjordenes Tidende, etter å ha snakket med managementet til gruppa.

Konserten var allerede koronautsatt ett år, og nå blir det ett til.

– Ja, dette varer jo lenger enn folk hadde trodd. De ventet lenge for å se an om det var mulig å gjennomføre, og om situasjonen kanskje bedret seg etter nyttår. Men så ble det tvert om. Hellbillies ønsker seg jo fullt hus og god stemning, slik at de kan gi folk en opplevelse. Så de tok avgjørelsen om å utsette, sier Silden Totland, som nå håper på litt mer normale tilstander neste år.

Han forsikrer om at de tar seg av alt for folk som allerede har billetter til konserten, og vil sende ut informasjon til alle som har billett.

– Billetten gjelder fortsatt for den nye datoen, men dersom nytt tidspunkt ikke passer, og en ønsker å få billettene refundert, kan en sende mail til post@ebillett.no. Der må en bare oppgi navn på arrangement og spillested, antall billetter, de fire siste sifrene i kortnummeret og mailadressen en brukte til kjøpet, forklarer Silden Totland.