Innstillinga frå nominasjonsnemnda var samrøystes før møtet.

Vil vere ein distriktspionér – også på Løvebakken Søndag vart det kjent at Alfred Bjørlo er nominert på topp på Venstre si valliste til stortingsvalet 2021 for Sogn og Fjordane valkrins. For hovudpersonen sjølv handlar det om riktig timing, samt eit ønske om auka distriktssatsing – for heile landet.

– Alfred Bjørlo er inne i sin 3. periode som ordførar i Eid/ Stad kommunar, og representerer Venstre i fylkesutvalet i Vestland fylke. Han har lang politisk røynsle og har mellom anna vore politisk rådgjevar i Samferdselsdepartementet. Bjørlo har stor nasjonal gjennomslagskraft, og er ein kandidat som vil fremje fylket sine interesser med røynsle og innsikt, heitte det i pressemeldinga då Bjørlo blei nominert på topp.

– Då er det endeleg offisielt og gjort på skikkeleg vis: Takk for tilliten som fyrstekandidat for Venstre i Sogn og Fjordane til stortingsvalet 2021, skriv Alfred Bjørlo på Facebook, før han går vidare til å forklare motivasjonen sin for å stille til val:

– Eg er 100 prosent distriktsoptimist.

Han meiner ein meir enn nokon gong treng tydelege, tøffe politikarar som «brøytar veg» for ein ny og moderne distriktspolitikk nasjonalt.

– Eg brenn for at langt fleire enn i dag skal oppdage kor gode kvardagsliv det går an å leve utanfor dei største byane. Vi som bur i Sogn og Fjordane er plassert midt i smørauget for det nye, grøne næringslivet som vil vekse i åra framover. Då må staten og sentralmakta i Oslo vere med på laget. Statlege arbeidsplassar og utdanning må desentraliserast, vi må gjere livet enklare for dei som startar og driv små bedrifter – og vi må gje folk meir fridom og større armslag i kvardagen. Då ligg alle moglegheiter opne for ei lysande framtid!

Ifølge NRK var der ingen motkandidatar då nominasjonsmøtet til Vestland Venstre valde Bjørlo til sin toppkandidat.