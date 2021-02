– Det må bli meir fokus på rasfare og rassikring. Vi har ikkje råd å vente til det skjer ei ulukke

Nye artikler

Denne leiarartikkelen stod på trykk i Fjordenes Tidende fredag 26. februar.

Fleire stadar har det dundra digre steinblokker i vagbana siste veka. Det har vore to større ras i Stad kommune og eitt i Kinn kommune på nokre få dagar. Men til alt hell har det gått bra. Det har ikkje ført til større ulukker der folk eller bilar har blitt skadde. Men bilda av store steinar som ligg i vegbana og historiene til dei som kjem opp i eit ras gjer noko med oss. Vi blir både skremde og redde. Kor tid vil neste ras komme? Kan vi vere trygge når vi køyrer langs dei smale, svingete vestlandsvegane våre der det er ureine fjellsider på eine sida og bratte stup i sjøen på den andre sida?

Vi er inne i ei tid på året der det klimaet og temperaturen skiftar. Det har vore lang periode med frost og minusgrader som fører til at is legg seg i sprekker i fjellsida og kan føre til steinsprang og ras. Må det bli personskade eller det som verre er før det blir gjort noko på strekningane der det rasar ofte og det er fare for nye ras? Det handlar sjølvsagt om økonomi som med så mykje anna. Rassikring må ofte konkurrere med andre vegmidlar som skal gå til vedlikehald, asfaltering, utviding med gul stripe, bygging av gangfelt eller veglys.

Lokale og regionale styresmakter seier dei ikkje har pengar til å gjere stort anna enn å rykkje ut og rydde opp når det har gått eit ras. I enkelte tilfelle så blir ein geolog sendt ut for å sjekke fjellsida der det har rasa. Det endar ofte med at det ikkje skjer noko meir enn at vegane blir opna for trafikk og folk må fortsette å køyre med hjarte i halsen når geologen meiner det ikkje lengre er fare for nye ras. No er det visstnok NVE som er ansvarleg for rassikring på kommunale og fylkesvegar. Vi må forvente at det må bli meir fokus på rassikring også når det ikkje rasar. Behovet må kartleggast slik at vegane kan bli så trygge som dei kan vere.