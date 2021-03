Politiet har frigitt navnet på mannen som omkom etter arbeidsulykken på «Hovden Viking»

Nye artikler

Det er Fiskeribladet som melder saken.

En person har omkommet etter en ulykke om bord på fiskebåt Hovden Senior AS kan bekrefte at det har vært en ulykke om bord i selskapets fartøy, MS Hovden Viking, tirsdag 2. mars. Båten er hjemmehørende i Selje i Stad kommune.

Hovden var en av eierne i rederiet Hovden Senior A, som eier båten, og navnet frigis i samarbeid med pårørende.

«Hovden Viking» på 46 meter, er et kombinasjonfartøy for snurrevad og trål, med base i Selje i Vestland fylke. Havarikommisjonen er koblet på saken, og sendte i går opp personell for å starte undersøkelser.