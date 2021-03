«Storindustrien som står for utsleppa må stillast til ansvar, slik at truverdigheita til klimatiltaka held fram»

Nye artikler

Dette lesarinnlegget er skrive av Ådne Reidar Nes Kleppe, ungdom- & sosiale media-ansvarleg i Stad Arbeidarparti, og lektorstudent ved NTNU.

I 2021 er klimapolitikk noko som vert meir og meir viktig i samfunnsdebatten. Både politikarar og vanlege borgarar må ta stilling til kva samfunn vi skal ha no og korleis konsekvensane av handlingane våre vil påverke det framtidige samfunnet som våre etterkomarar skal leve i.

I lys av den pågåande debatten kring kven som har ansvaret for å gjere noko med klimaendringane, så vil eg vise til ein rapport av CDP wordwide. CDP er ein non-profit organisasjon, som publiserte rapporten I samarbeid med Climate Accountability Institute. Rapporten (The Carbon Majors Report) viser korleis relativt få produsentar av fossile brennstoff kan vere nøkkelen til å få gjennomført systematiske endringar, med tanke på karbonutslepp.

100 firma er ansvarlege for 71% av globale klimautslepp. Berekraftig utvikling, som Gro Harlem Brundtland snakka om i 1987 for 34 år sidan, er mogleg, men då må storindustrien spele på lag med framtida. Det er på tide med eit oppgjer med storindustrien; den må stillast krav til. Det tærer på folkeviljen og truverdigheita til klimatiltak og daglegdagse handlingar for kvarmannsen om dei i det store og heile utgjer små prosentandelar av dei totale globale utslepptala. Dei som forureinar mest må ta størst grep, og difor vert det feil å presentere klimatiltaka som noko den vanlege borgaren kan ordne.

Det er sjølvsagt at vanlege borgarar skal gjennomføre dei tiltaka dei kan, men det blir feil å presentere eit narrativ der det er folk flest som er ansvarlege for dei globale utsleppa som fører til radikale klimaendringar. Storindustrien som gjennomfører den absolutte majoriteten av klimautsleppa må stillast til ansvar, slik at truverdigheita til klimatiltaka held fram.