Nå kan du igjen sitte i kjøretøyet under overfart på grunn av smittefare

Forskriften, som du kan lese her, åpner nå opp for at passasjerer kan oppholde seg i kjøretøyene sine på lukkede ferger samt ferger i fartsområde 3 og større.

På de aller fleste ferger vil det være mulig å opprettholde èn til to meter avstand så lenge passasjerene i størst mulig grad unngår å reise i rushtiden slik nasjonale råd tilsier. Myndighetene anbefaler også at dersom det ikke er en nødvendig reise, bør den utsettes.

For fartsområde 3/havområde D og større er det verdt å merke seg at det er forbud mot å oppholde seg i kjøretøy både på lukkede og åpne ferger. Forbudet er sikkerhetsmessig forankret, med hensyn til blant annet risiko ved brann, evakuering og last som forskyver seg.

Flere steder i Norge opplever nå høyt smittetrykk. Regjeringen eller lokale myndigheter har derfor innført særlig høyt tiltaksnivå for å bekjempe smitten. I disse områdene gjør tiltaksnivået at mobiliteten er lavere enn normalt.

Direktoratet vurderer at det også i disse områdene vil være sikkerhetsmessig forsvarlig med opphold på bildekk på skip som til vanlig ikke er tillatt for passasjerer å sitte i kjøretøy under overfart.