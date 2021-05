Hele livet har Hilmar kjent på en uforklarlig angst. Først nå er han «mann nok» til å prate om det

Nye artikler

Få har visst at Hilmar Kråkenes har kjempet en livslang kamp mot den sosiale angsten.

Den sosiale angsten som har gjort at en tur til butikken eller det å gå ut av bilen på en parkeringsplass full av folk virket umulig.

Andre dager har kjøleskapet blitt tomt fordi han ikke har våget seg ut og han har måttet sykmelde seg fra jobb.

Hilmar har agorafobi, som på mange måter er det motsatte av klaustrofobi.

Vanlige symptomer er frykt for å oppholde seg blant mange mennesker som i butikker, på kjøpesentre, kino, teater eller andre offentlige plasser.

– Jeg kan kanskje framstå som en person som er veldig trygg på seg selv. Det kan sikkert se ut som om jeg har det bra hele tiden. Og jeg har det mye bra, for all del, men hele livet mitt har vært veldig styrt av en form for sosial angst, forteller Hilmar.

Angsten har kontrollert livet til 43-åringen siden barneskolen. Han har vært i et forhold i tolv år uten å prate om problemene, og holdt det så godt skjult at til og med hans egen mor ikke har skjønt hvor lenge han har slitt med angsten.

Først i fjor våget han å snakke om den.

Ble for tungt å late som

Gjennom årene har Hilmar blitt en mester i å late som.

– Jeg må gjerne ta meg en time ekstra på sofaen midt på dagen, fordi det er så slitsomt å framstille det som om man hele tiden har det bra, forteller Hilmar.

Han husker likevel godt den gangen sceneteppet falt ned, for noen år siden.

Han hadde lenge klart å skjule utfordringene sine i lærerjobben, men en dag gikk det ikke lenger.

– Jeg skulle ha en time med niende klasse, og jeg gikk inn til inspektøren og sa jeg måtte snakke med henne. Jeg grein i en time på kontoret hennes. Jeg fortalte at jeg ikke turte å gå opp til klassen. Jeg visste ikke hvorfor, men jeg turte det rett og slett ikke, forteller Hilmar.

– Det var en som sa til meg, at livet handler om å av og til gå ut av komfortsonen. Men mitt liv handler faktisk om å komme meg inn i komfortsonen. For jeg lever utenfor den hele tiden.

Jogging og den gode samtalen

Mange i Måløy-området kjenner sikkert igjen Hilmar som "han som jogger langs veien". I 2020 jogget han faktisk hele 162 kilometer i snitt hver uke.

I starten var joggingen angststyrt.

– Da jeg begynte å jogge var det angsten min som bestemte hvor jeg skulle jogge. Jeg begynte med å jogge på kvelden, men etter hvert tok jeg en sjanse og jogget bort på Rema, og midt på dagen. Og så har det egentlig bare utviklet seg til at det ikke har noe å si hvor jeg jogger.

Fordi han jogger 20 kilometer daglig, har han også oppnådd gode resultater. Han er i god fysisk form, har vunnet mange konkurranser, og oppnådd svært gode tider. Men førsteplassene er ikke grunnen til at han jogger.

Joggingen er blitt hans fristed fra angsten.

– Målet mitt er ikke å vinne løp, målet mitt er å ha en bra hverdag, sier han.

Han har nå jogget aktivt i ti år. De første fem årene løp han alene, men de siste årene har han tatt joggeturen sammen med flere andre.

Samværet med andre på joggetur, i et miljø som etter hvert har blitt ganske stort, har blitt veldig viktig for Hilmar.

– Det er så utrolig mye en kan snakke om når en jogger. Vi snakker om alt mulig. Det er nok der jeg merker at jeg får til den gode og dype samtalen.

Nylig fortalte han også joggekameratene om sin egen angstproblematikk.

– Jeg har vegret meg litt for å si det til en av dem, fordi han for meg har framstått som litt for «tøff», forteller han.

– Men i løpet av joggeturen endte han opp med å ta armen rundt meg. Han var der for meg han også.

Vil ha mer åpenhet blant menn

Å holde alt inne, tror han er en uvane mange menn har. Hilmar tidde selv, fordi han var redd for å fremstå som «svak».

– Ofte er det gjerne kvinner som er tøffe nok til å stå fram og forteller om sin egen psykiske helse. Som mann tenkte jeg at jeg måtte være stabil og takle det meste. Jeg skulle jo tåle en støyt. Jeg var rett og slett ikke mann nok til å snakke om det, sier han og legger til:

– Og av og til kommer det jo en kommentar om at det er viktig at vi er i arbeid, og at vi menn må tåle ditt og datt. Sånne ting treffer meg veldig.

Denne tankegangen ønsker han rett og slett at flere legger fra seg. Og det er derfor han nå vil fortelle sin egen historie – for å gjøre det lettere for neste mann.

– I utgangspunktet tror jeg egentlig at mange mannfolk vil prate om dette, men at de kanskje har en idé om at et annet mannfolk ikke vil høre om det, sier Hilmar.

Den oppfatningen har han ikke selv lenger. Nå opplever han at mange menn ønsker å kunne prate om andre ting enn været og fotball. Og at mange dessverre ikke snakker ordentlig med noen.

– Etter at jeg valgte å være åpen om angstproblematikken har jeg opplevd at mange ofte har en egen historie å fortelle. Det er ikke sånn at alle går rundt og har det så flott hele tiden.

Den nye åpenheten har også ført til endringer i eget liv. Venner som en gang var mer fjerne har nå blitt nære kamerater.

– Desto mer åpen jeg har vært, desto nærere kamerater har jeg fått. Jeg har egentlig blitt helt satt ut av det, for det har eksplodert det siste året med venner som har blitt særdeles nære. Senest forrige søndag stakk jeg ut til en kamerat og prata til langt på kvelden. Jeg vil påstå at jeg aldri har hatt så mange nære venner som jeg har nå. Det er veldig fascinerende hvor positivt det å være mer åpen har har slått ut for meg.

Korona gjorde alt verre

I den tiden vi lever i nå er det viktigere enn noen gang for Hilmar å sette psykisk helse på dagsorden. Hans egen angst har forverret seg mye under koronaen, og han er redd han ikke er alene om det.

Hjemmekontor og restriksjoner var først en lettelse. Men han var ikke klar over hvor mye vanskeligere isolasjonen skulle gjøre det å komme seg tilbake til hverdagen igjen. Og da lettelsene kom, og møtevirksomheten startet opp igjen, hadde angsten til Hilmar eskalert.

Det vil han ta tak i, og planlegger derfor 15. mai å gjenta fjorårets joggestunt, der han inviterte folk til å jogge sammen med ham gjennom en hel dag. Men i år skal temaet for joggeturen være psykisk helse.

Hilmars plan er å jogge 7 kilometer hver time, totalt 16 ganger. Første økt er klokka 06.00 og den siste klokka 22.00. Totalt blir det cirka 112 kilometer.

– Målet er ikke å løpe fort, men å jogge sammen og kunne prate. Det er det som er jogging, å kunne prate sammen mens man jogger. Det er hele hovedpoenget med 15. mai.

Selv vil han gi fem kroner for hver kilometer han jogger til en organisasjon som har psykisk helse som oppgave. Målet er at de som blir med han på joggeturen den dagen, og de som følger med på Facebook og Strava, også kan donere noen kroner til arbeid med psykisk helse.

– Men pengene er ikke det viktigste. Det viktigste er fokuset på psykisk helse og at man tør å snakke om det. Spesielt mannfolk. Terskelen skal være lavere for å si at du ikke har det bra. Vi må bli tøffere til å si at i natt sov jeg dårlig, det ble for mye grubling.

– Jeg tror det vil gagne de fleste av oss å være litt modigere, avslutter han med et smil.