Kjørte 145 km/t i 80-sona. Fikk fengsel i 19 dager

Det var i fjor vår at den ungen nordfjordingen kjørte i 145 km/t til tross for at høyeste lovlige hastighet på stedet var 80 km/t.

Siktede kom med en uforbeholden tilståelse i retten, og viste til at han nettopp hadde kjørt forbi en annen bil og ikke umiddelbart slakket ned da han kom tilbake i eget kjørefelt.

Det oppstod ingen farlige situasjoner, men retten peker på at å kjøre i en slik hastighet er en farlig situasjon i seg selv. Siktede hadde også med seg to passasjerer.

Utgangspunktet for reaksjonen i slike saker er at det skal dømmes en ubetinget fengselsstraff. Den øvre grensa for bruk av betinget fengsel går ved 130 km/t og den nedre grensa for bruk av ubetinget fengsel er 136 km/t i en 80-sone.

Retten så ingen grunn til å fravike reglene her, og dømte tenåringen til 19 dager fengsel og tap av førerrett i 12 måneder.