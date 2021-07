Syskena er avhengige av briller for å leve normalt: - Få tilbake den gamle brillestøtteordninga!

Alle dei tre syskena må bruke briller for å kunne gjere heilt daglegdagse ting. No fryktar mor at den nye brillestøtte-ordninga vil føre til innskrenka moglegheiter for born frå familiar med dårlegare økonomi.