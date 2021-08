Skal stemme for fyrste gang

Nye artikler

- Det er litt kjekt å ha blitt så vaksen at ein får vere med å bestemme, seier Thea Hunnvik Kvalheim.

Saman med klassekameratane Nora Vorren, Gaute Sætren og Lavrans Landsnes skal ho stemme for fyrste gong under stortingsvalet i år.

Fjordenes Tidende møtte 18-åringane til ein prat om valet. Og ein ting er sikkert: alle har bestemt seg for å røyste.

- Når ein fyrst har fått ein stemme så må ein bruke den, seier Landsnes.

Overskrift

Ved kvart val pleier det å bli arrangert debatt i samfunnshallen for heile Måløy Vidaregåande skule.

- Då kjem som regel representantar frå ungdomslaga til dei ulike partia. Det er veldig greit for då får dei som kanskje ikkje er så interesserte i politikk iallefall ei aning om kva det handlar om, seier Vorren.

Ved kommunevalet for to år sidan var dei til stades på ein slik debatt.

- Eg synest ikkje desse debattane er så veldig lærerike. Det endar ofte opp med at dei sit og snakkar om kva dei andre partia ikkje får til, istadenfor å faktisk kunne fortelje kva deira parti står for, seier Sætren.

- Ja, det blir mykje krangling, legg Kvalheim til.

- Men det er veldig spennande å høyre alle dei ulike meiningane til partia og at dei har så ulike mål. Så då får ein eit godt innlblikk i kva dei står for, seier ho.

- Oppsøker dykk informasjon om partia og politikken deira sjølve?

- Eigentleg ikkje. Det er veldig greit at vi får informasjon gjennom skulen for då blir det trengt på oss på ein god måte. Det er ikkje så mange unge som aktivt engasjerer seg i politikken så det er fint at vi andre som også skal stemme kan få eit innblikk i kva dei står for, seier Vorren.

Overskrift

Alle fire har nytta seg av ein valgomat for å sjekke kva parti som scorar høgst for dei.

- Eg har tatt ein men då tenkte eg at resultatet måtte vere heilt feil, seier Lavrans og ristar på hovudet.

Dei synest likevell det er eit fint hjelpemiddel.

- Det er greit å gjere det for då får ein vite kva side ein ligg på, for det er ikkje sikkert at ein er klar over det, seier Vorren

- Då får ein også ein liten oversikt over kva partia står for. Eg har ikkje lest meg opp noko særleg, men eg kjem nok til å oppsøke meir informasjon no framover, fortel Sætren.

- Bør ein få stemme frå ein er 16 år?

- Eg trur ikkje at 16-åringar er voksne nok til å stemme, seier Sætren.

Han trur at ein endrar mange av meiningane sine i løpet av vidaregåande.

- No forstår ein meir kva ein vel og kva slags påverknad ein har og eg trur det er mange 16-åringar som ikkje forstår det, svarer Vorren.

- Det er greit at ein må vere 18 år. No merkar vi at vi er litt meir vaksne, meiner Kvalheim.

- Eg trur at ein har godt av å ha med seg erfaringane ein gjer frå ein er 16 til ein er 18 når ein skal stemme, seier Landsnes.

Sjølv om dei ikkje har stemt ved kommuneval eller stortingsval tidlegare har dei erfaringar med å stemme.

- Vi har vore med på skuleval tidlegare, men då er det fort gjort å berre stemme noko tilfeldig, fortel Kvalheim.

- Folk stemte bompengepartiet berre på tull, seier Vorren.

- Eller piratpartiet, legg Landsnes til.

Dei synest det er greit slik det er no, og trur at ein kan utrykkje meinigane sine og påverke valet på andre måtar dersom ein er politisk engasjert før ein er gammal nok til å stemme.

Overskrift

korleis bør politikarane nå unge velgarar

- Dei burde bruke sosiale medium. Der er det lett å nå ut til unge. Om dei skal gjere sakene sine veldig formelle blir det fort uinteressant. Dei må passe på at det er enkelt for unge å forstå. Thea

- Ein bør ta opp saker som unge bryr seg om på plattformer kor unge er, nora

- Unge bryr seg mykje om klima, lavrans

- Helse, kvinners helse, nora

- Dyrevelferd, thea

- Eigedomsskatt, ler nora

- Meir pengar til utdanning og fleire arbeidsplassar ute i distrikta, Gaute

- Eg har vurdert å melde meg inn i eit ungdomsparti for nokre år sidan men det vart ikkje noko av. Det verkar jo interessant, men eg har ikkje behov for det så lenge eg engasjerar meg på andre måtar. Nora

- Eg trur ikkje at alle som er engasjerte i politikk i dag har vore det då dei var unge. Eg føler ikkje meg nok informert innanfor politikk til å ha så mange meiningar om det, men det kjem kanskje med åra, seier Thea.

- Vil du bli politikar Gaute?, spør Nora

- Kven veit, svarer han.

- Eg gidder ikkje å stå i kø. Også har eg adrese i Oslo så då må eg stemme på Førdehand, Lavrans

- Eg har tenkt å førehandsrøyste, Nora

- Eg har lagt merke til at det er mange som førehandsrøyster, thea









vere med å bestemme for fyrste gong

- Eg synest det er kjekt og eg gler meg til å stemme. Alle som har moglegheit til å stemme burde bruke stemmeretten. Om ein ikkje klarer å bestemme seg kan ein heller stemme blankt, seier Vorren.





- Det verkar kanskje som at ei stemme ikkje har så mykje å seie men om fleire hundre tusen tenkjer det så kan ein ende opp med at eit parti ein verkeleg ikkje likar vinn. Gaute

- Og ein kan ikkje klage om ein ikkje har stemt, nora

Alle har tenkt å stemme

- Det verkar som det er mange som ikkje veit kva dei skal stemme eller bryr seg om politikk, men det påverkar oss alle. nora





Kladd:

språk

- Synest dykk at politikarar nyttar seg av vanskelig og komplisert retorikk?

- Når det gjelde unge politikarar tar dei det ofte litt ned slik at alle kan forstå kva dei meiner, men i politikken generelt er det ofte slik. Thea