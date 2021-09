I dag kan du stemme på kjøpesenteret

Nye artikler

Laurdag 4. september kan du røyste ved kjøpesenter i Florø og Måløy frå føremiddagen til tidleg ettermiddag:

Måløy Stormarked



Måløy Brygge

AMFI i Florø

Dersom du ikkje har høve til å røyste på valdagen 13. september, kan du også førehandsrøyste i den kommunen i landet som høver best for deg.

Det går også an å søke om heimerøysting. Dersom du på grunn av sjukdom, karantene, isolasjon eller funksjonshemming ikkje kan møte opp og røyste der det vert halde førehandsrøysting, eller ikkje kan møte opp og røyste på valdagen, kan du søkje valstyret om å få røyste heime.

– Vi oppmodar om at du nyttar deg av førehandsrøysteperioden, slik at det ikkje blir for store folkemassar på valdagen 13. september.