Marius skulle ønske han såg ut som George Clooney, men kan trøste seg med at dei har miljøengasjementet felles

Namn: Marius Langballe Dalin

Parti: Miljøpartiet Dei Grøne

Alder: 54

Heimplass: Førde

Favorittserie på TV: Mesternes Mester

Yndlingsrett: Lasagne, gjerne vegetarisk, med ein god, grøn salat til.

– Kva er di viktigaste kampsak for Nordfjord og kysten?

– Å ta vare på den unike naturen og ressursane i Nordfjord! Eg vil hindre at laksebaronar får fortsette å skade Nordfjorden med uansvarleg oppdrett og å stanse raseringa av fjella med vindkraft.

– Kva er draumen din for Nordfjord, kysten og Sogn og Fjordane i komande stortingsperiode?

– At den utrulege kreativiteten og skaparkrafta som finst hos nordfjordingane blir brukt til å omstille oss frå fossilsamfunnet til fornybarsamfunnet slik at ungdomen vår får ei framtid å glede seg til. Vår entusiastiske 5.-kandidat, Geir Arne Solheim i Havkraft, er eit eksempel på kva ein kan få til i ytre Nordfjord som verkeleg imponerar meg!

– Med éi setning, kvifor meiner du at veljarane bør stemme på deg og partiet ditt?

– Berre eit sterkt MDG kan syte for at dei store partia fører ein god miljøpolitikk slik at vi saman kan løyse klima- og naturkrisa.

– Har du i politikken opplevd at verdiane dine har endra seg eller blitt sette på prøve? For eksempel har du måtte endre standpunkt i ei sak?

– Respekt for menneske og naturen er heilt grunnleggande for meg. Eg lærer alltid noko når eg lytter til andre som kjenner ei sak godt, og kan ofte ende opp med eit anna standpunkt enn eg hadde. Eg endra for eksempel standpunkt i saka knytta til sjølvbestemd abort fram til veke 18. Det eit vanskeleg spørsmål, men etter å ha sett meg godt inn i saka, valde eg å støtte forslaget om å droppe abortnemndene og erstatte dei med ei god støtte- og rådgjevingstjeneste. Når det gjeld mine viktigaste kampsaker - natur- og klimakrisa - har det heller blitt motsett: Kunnskapen peiker berre endå tydelegare på at vi er på heilt feil veg og må snu no.

– Korleis blir du i rolla som stortingsrepresentant? Kva gjer du første dag på stortingsbenken?

– Eg vil skaffe meg endå betre kontakt med det som rører seg lokalt så eg kan representere heile Sogn og Fjordane på ein god måte. Det er mykje å ta tak i, som dårleg klimatilpassing av vegar, bustdar og anna infrastruktur, dårlege fylkesvegar og mykje meir. Første dag på Stortingsbenken ser eg fram til å gjere meg kjend med mange nye kollegaer, slik at vi kan finne gode løysingar på den ambisiøse klimapolitikken vihar i partiet.

– Korleis stiller du deg til kommune- og fylkesreversering?

– Eg stiller meg positiv til ei oppløysning av lite funksjonelle kommunar. Eg stilte meg nokså uforståande til at Kinn kommune kunne vere ei klok samanslåing, men vil sjølvsagt som indresunnfjording ikkje fortelje dykk kva de bør gjere. Så lenge kommunane ønsker det sjølv, skal ikkje eg stå i vegen for ei oppløysing.

– Kva er det mest utfordrande med å vere stortingskandidat?

– Å ha utruleg mange ballar i lufta samstundes. Eg har delt ut 14.000 valkampaviser i Nordfjord, Sunnfjord og Sogn, hjelpt lokallaga i valkampen, gått på husbesøk, reist rundt i fylket for likt og ulikt, og prøvar å få vise fram politikken vår i media. For eit lite, folkefinansiert parti er dette ein munnfull.

– Kva er ditt kjekkaste minne frå politisk arbeid?

– Vanskeleg å seie kva som er det kjekkaste, men frå den siste tida kan eg nemne valkampopning på Kardemomme Kaffibar i Førde. Det gir ein fantastisk lagfølelse. Ekstra kjekt når vi er på reise, overnattar hos kvarandre og får ein god prat om grøn politikk, smått og stort over ein lang frukost.

– Viss du fikk ein time ekstra fritid kvar dag, kva ville du brukt denne timen til?

– Eg vil ta meg ein tur i skogen kvar dag og få med meg nærløpa i Førde IL Orientering kvar onsdag. Det har det skorta litt på no i sommar, dessverre.

– Har du i løpet av det siste året gjort noko for første gong?

– Eg har tatt meg eit halvt års permisjon etter 25 år i Helse Førde. Tida har eg brukt mykje til valkamp, men òg til noko eg lenge har tenkt på: Å reise rundt i fylket og prate om faget mitt, urologi, med mine allmennpraktikarkollegaer på legekontora rundt om i Sogn og Fjordane. Eg har blitt veldig godt mottatt av trivelege kollegaer, mellom anna i Måløy, Stad og Stryn.

– Har du eit skjult talent? Viss ja, kor tid liker du å vise fram dette?

– Eg kan spele saksofon, klarinett, trombone, piano og så vidt litt på fele. Dersom MDG vinn valet, kan eg love å dra fram eit av instrumenta og spele inn ein låt i lykkerus!

– Har du ei uvane du prøver å bli kvitt?

– Eg et altfor fort, ei uvane eg la meg til då eg var i turnusteneste.

– Har du nokon gong blitt tatt for å vere ein annan?

Skulle gjerne bli tatt for å vere George Clooney, men dessverre har ikkje det skjedd til no.

– Kva er den raraste gåva du nokon gong har fått?

– Den raraste veit eg ikkje, men ei artig gåve eg fekk av sonen min for et par år sidan var ein Pringles-sylindar med papirlappar oppi. På kvar lapp var det skrive noko han ville gjere for meg i byte mot lappen, som å vaske opp, støvsuge eller vaske bilen.

– Viss du måtte vere med i eit reality show, kva program ville du ha valt og kvifor?

– Hadde vore kjekt å vere på tur med Lars Monsen.

– Liker du best sommar eller vinter?

– Eg er mest eit vintermenneske. Eg er glad i langrenn og fjellskiløping. Eg er heilt avhengig av skiftingane i årstidene, eg kunne aldri tenke meg å bu ein plass som California med sommar heile året. Eg håpar vi ikkje misser vintrane slik vi kjenner dei på grunn av klimaendringane. Berre det åleine ville vere verdt å kjempe for.

MDG sine ti på topp

1. Marius Langballe Dalin, 1966, Førde

2. Mariel Eikeset Koren, 1987, Sandane

3. Sigrid Aanestad Moltumyr, 2001, Dale i Sunnfjord

4. Odd Bovim, 1980, Florø

5. Geir Arne Solheim, 1976, Deknepollen

6. Sigrid Zurbuchen Heiberg, 1988, Oslo

7. Gøran Johansen, 1976, Aurland

8. Lin Åm, 1975, Balestrand

9. Ståle Loftesnes, 1976, Kaupanger

10. Helga Husevåg, 1961, Husevåg