Må ha kontroll på tunnelmassane før neste sommar

Skjeppestad, som er tilsett i ei prosjektstilling i Kystverket for å leie skipstunnelen gjennom utbyggingsfasen, var og såg på staden der tunnelen skal byggjast for første gong onsdag. Han hadde sin første arbeidsdag i jobben 3. august. Skjeppestad har brei erfaring som prosjektleiar for store prosjekt, og kjem til Kystverket frå stilling som prosjektleiar innan olje og gass i Siemens Energy. Før det var han prosjektleiar i Bane NOR Infrastrukturprosjekt. Han er busett i Hokksund, og seier til Fjordenes Tidende at han skal pendle anna kvar veke hit til distriktet, og enten vere hjå Kystverket i Ålesund eller lokalt på anleggsstaden. Den andre veka skal han jobbe frå heimekontor.