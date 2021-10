Stiller konkrete krav til eit legevaktsamarbeid

Nye artikler

Kommunedirektøren ber helse-, sosial- og omsorgsutvalet sjå på føringane han har sett opp dersom eit legevaktssamarberid med Bremanger skal kunne gjennomførast og tilrår utvalet at forhandlingar med Bremanger kan starte. Helse-, sosial- og omsorgsutvalet skal møtast onsdag.

Politisk einigheit

Bakgrunnen for saka er ein formell førespurnad som kommunen fekk om legevaktsamarbeid mellom Bremanger kommune og Kinn kommune-sør ved legegruppa SMS. Både formannskapet og kommunestyret i Bremanger stemte samrøystes i å sende ein slik førespurnad.

Kommunedirektør Terje Heggheim i Kinn kommune har lagt til grunn nokre føringar for legevaktsamarbeidet med Bremanger kommune. Han vil ikkje fremme sak til kommunestyret i Kinn om ei ordning eigne legar ikkje kan slutte seg til.

Med tanke på det økonomiske kan han heller ikkje tilrå ei ordning som han meiner vil svekke legevaktsordninga for eigne innbyggarar. Det økonomiske oppgjeret skal fullt ut dekke for kompensasjonen overfor eigne legar, og alle meirkostnadar for Kinn kommune.

– I ein eventuell protokoll blir det å ta atterhald om kommunestyret si godkjenning av avtalen. Kommunalsjef for helse og velferd startar forhandlingane så snart som råd, og dei skal vere avslutta med politisk handsaming innan 2021. Ein eventuell protokoll blir handsama i helse-, sosial- og omsorgsutvalet og i kommunestyret. Dei økonomiske konsekvensar må ein utgreie under forhandlingane.