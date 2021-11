Lange køer inn mot Måløy skapte frustrasjon: – De burde ikke gjort det på denne måten

Nye artikler

Køene skjer fordi Mesta driver med kantklipp på strekningen Brunsvik til Måløybrua. Etter planen skal Mesta være ferdig med arbeidet i løpet av november.

Tirsdag har Mesta jobbet på rv. 15 i Deknepollen, en godt trafikkert strekning, og enda mer i rushtida når folk skal hjem fra jobb.

Ber bilistane om å vere tolmodige: – Det blir bra til slutt Pendlarar på veg til eller frå Måløy har den siste tida måtte belage seg på ein del ventetid grunna trafikksikringsarbeidet som går føre seg på riksveg 15. Anleggsleiar i Mesta, Vidar Solheim, lovar at det blir bra til slutt.

Folk Fjordenes Tidende snakket med i køen var frustrert over køsystemet, og mente også at Mesta burde ta høyde for rushtida.

En frustrert far sier til Fjordenes Tidende:

– Jeg har forståelse for at jobb må gjøres, men jeg har ikke forståelse for måten den bli gjort på. Dette burde de tatt på kveld- og nattestid. Eller i det minste vente med å starte til 08.30 og ta en god pause mellom 15.30 og 16.30. Jeg skulle hente barna i barnehagen, og brukte 45 minutt fra barnehagen og hjem. Det er ikke bra nok.

Andre tipsere minner om bruk av parklys når køene blir så lange:

– Skal godt gjøres å se noen som kommer ut i vegen med 50 par lys i fleisen når en kjører forbi slike køer, sier en.

Klokka 17 har den aller lengste rushtid-køen løst seg opp, men arbeidet pågår fremdeles og bilister må fremdeles påregne kø og venting på strekningen tirsdag kveld.

Arbeidet pågår fra morgen til kveld, så bilister bør forvente ventetid og beregne god tid om en er ute i et viktig ærend. Ventetida er estimert fra 15 minutt og opp til en halvtime på noen steder, har Mesta tidligere opplyst.