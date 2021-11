Kjem til å bli eit langvarig arbeid med skredsikring

Nye artikler

Vegen kan bli stengd måndag til torsdag i periodar på inntil 30 minutt gjennom dagen. Sjølv om vegen blir stengd vil rutegåande trafikk og utrykkingskøyretøy kunne passere.

Ifølgje Statens vegvesen vil arbeida kunne pågå til mars neste år.

Gjer det for trafikantane

– Vi har forståing for at slikt langvarig anleggsarbeid kan vera krevjande for trafikantane. Men då er viktig å minne om at vi gjer dette store prosjektet nettopp for dei, for å kunna ivareta trafikktryggleiken og betre framkomelegheita for framtida, seier byggeleiar Dag Ove Ulltang i Statens vegvesen.