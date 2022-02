Nye artikler

Dette lesarinnlegget er skrive av Nils Myklebust, leiar i Kinn Sp.

Kinn kommune, kva no?

Den 01.02.2022 gjorde formannskapet eit vedtak som kom overraskande på mange, men burde det eigentleg det?

14.12.2021 gjorde Kinn kommunestyre vedtak om at det skulle lagast ei utgreiing om kva som burde vere Kinn kommune si framtid. Dette var dei fleste parti samde i. Diskusjonen dreidde seg om kva og korleis denne utgreiinga skulle gjerast. Mange vart nok overraska når det vart kjent at kommunedirektøren søkte om heile 5 mill. kr til dette, noko som var tigongen meir enn det andre ville bruke på ei slik utgreiing. Spørsmål som mange stilte seg i etterkant var om utgreiinga ville bli både bestilt og utført på ein god måte der innbyggarane vill ha tillit til den. Ville innbyggarane ha tillit til det resultatet som ville komme fram i ei slik utgreiing utført av kommunen sjølv? Dette er eit svært viktig spørsmål!

Ein kan sjå tilbake på det som skjedde før folkerøystinga i Vågsøy våren 2018. Tilhengarane av Kinn fekk mange hundre tusen til propaganda, i motsetnad til motstandarane som fekk ingen midlar frå fellesnemnda for Kinn for å fremje sitt syn. Med tanke på det, så har innbyggarane god grunn til å vere skeptisk til utgreiing utført av kommunen sjølv.

Det formannskapet har vedteke no, der ei utgreiing skal utførast i regi av statsforvaltaren og der ein fylgjer inndelingslova vil nok gi innbyggarane ein heilt annan tillit og ro. Ei slik utgreiing vert ugild også etter retningslinjer for slike utgreiingar.

Det er reist spørsmål om kven som skal betale for dette? Ifylgje vanleg praksis så er det i prinsippet bestillar som betalar. I dette tilfelle Kommunaldepartementet. Det Kinn kommune gjer om dei fylgjer opp formannskapet sitt vedtak, er å søke om at slik utgreiing vert starta. Deretter er det opp til departementet å avgjere om den skal starte eller ikkje. I så tilfelle så er det kommunaldepartementet som gjev statsforvaltaren dette oppdraget, og derfor er dei bestillar.

Ordførar er bekymra for at ein vil stoppe opp utviklinga av Kinn. Dette vil vere heilt opp til politikarane. Dei vedtaka som dei politiske organa i Kinn kommune vedtek med tanke på investeringar og dersom det skulle verte ei skilsmisse, så er inndelingslova rimeleg klar.

Der innretninga (investeringa) geografisk ligg er den staden som må overta attverande forpliktingar, dvs. altså den resterande gjelda. For å ta eit eksempel: skulle det verte bygd ein brannstasjon i Måløy, så må nye Vågsøy overta gjelda. For Flora sine innbyggarar vil dei måtte ta resterande gjeld om Kinn brannstasjon i Florø.

Kinn kommune har sidan før fødselen mangla folkeleg forankring, då særleg i Vågsøy-delen, men det er klare signal om at motstanden er vorten større i Flora-området også. Denne folkelege forankringa må til om det skal vere liv laga i framtida. Det går ikkje å drive ein kommune over tid, med eit stort demokratisk underskot.

Kva skjer om kommunestyret fylgjer vedtaket til formannskapet? Då går søknaden til Kommunaldepartementet via Statsforvaltaren, og utgreiinga kan vere klar slik kommunestyre sette som frist den 14.12 til 1.5.2022. Då vil dei som ønskjer det, ha ein månad på seg til å setje seg inn i utgreiinga og kva som står der. Det kan i den forbindelse haldast folkemøte der begge sider kan få seie sitt.

I slutten av mai kan ein halde folkerøystinga, og kommunestyre kan gjere sitt sluttvedtak i saka før ferien. Kommunestyre kan vedta å trekke søknaden, eller dei kan vedta på bakgrunn av folkerøystinga at kommunen skal delast. Deretter kan dei sende saka over til regjeringa for endeleg avgjersle. Skulle Kinn kommunestyret no den 10.02.2022 kome fram til eit anna resultat enn formannskapet den 01.02.2022, så vil den uroa som har vore, verte større og forsterka. Ingen er tente med det, uansett om ein er for eller imot Kinn.

Eit anna moment som fortener merksemd, er lovnadane frå Finansminister Vedum. Han har uttalt at kommunane som no vil skilje lag, ikkje skal komme dårlegare ut enn dei elles ville gjort. Dersom ein skyver dette ytterlegare ut i tid er det ikkje sikkert at ein kjem under denne lovnaden.

Skulle avklaringa om vi kan få gjennom ei folkerøysting i slutten av mai 2022, verte skyve ut i tid, kan ein risikerer ved kommunevalet valet i 2023 å få reine lister som har ein ting på sitt program, reversering av Kinn. Ingen i Kinn kommune ville vere tente med det heller.

Derfor vil eg på det sterkaste oppfordre kommunestyret sine medlemmar om å tenkje seg grundig om, før dei fattar noko anna vedtak enn det formannskapet gjorde 012.02.2022. Følg vedtaket i formannskapet og la statsforvaltaren gjere utgreiinga. – Slutt her.

Skulle der i denne utgreiinga framkomme noko som enten er feil eller mangelfullt, så er det full anledning til å påpeike dette og få det retta opp.

Lukke til.