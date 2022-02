Har tenkt lite på veien videre for en ny kommune, men håper det kan bli ny barneskole på sikt

Varaordfører Sidsel Kongsvik (Sp) tror ikke at de prosjektene som er vedtatt gjennomført i Kinn kommune vil bli påvirket av en eventuell deling av kommunen fra 2024. Men hun vedgår at det er problematisk med det som ennå ikke er vedtatt. Her er løsningene uklare.