Kommunen har brukt millionar på vikarbyrå – klarer ikkje rekruttere nok folk

Mangel på personell og høgt sjukefråvær har ført til at helse- og omsorgstenestene i Stad bruker millionsummar på overtid, vikarbyrå og forskyving av arbeidstid.

På åtte månadar i 2021 brukte dei 3.852.817 kroner på vikarbyrå, 2.701.244 kroner på overtid og 245.414 kroner på forskyving.

Det utgjer eit samla forbruk på 6,8 millionar kronar i dei månadane og rekna om til eit heilt år, er det snakk om 10,2 millionar. Det svarar til 12,52 årsverk.

– Det er ein kamp om ressursane, seier Barbro Longva, kommunalsjef helse og omsorg i Stad kommune til Fjordenes Tidende.

Vil ikkje ha vikarpool

Etter å ha jobba med å finne løysingar på mangelen på rett kompetanse, høg bruk av overtid og høgt sjukefråvær, kom kommunen fram til at ei ordning med vikarpool ikkje vil vere det beste tiltaket.

– Vi ønsker først å løyse utfordringane knytt til den daglege drifta med kortidssjukemeldingar og eigenmeldingar. Vi vil også sjå om vi kan få effekt av å ha nokre andre enn leiarane til å administrere dette, seier Longva og forklarer at dei har gjennomført ein prosess der dei har sett til andre kommunar, samt jobba internt.

– Vi ser at Måløydelen av Kinn kommune har ei løysing som vi ønsker å teste ut. Dei har kombinasjonsstillingar der ein person både jobbar med å booke vakter, i tillegg til å jobbe i tenesta. Ved å ha personar som tar ansvar for å administrere vaktboka, vil leiarane få meir tid til å følge opp tilsette, både i det systematiske arbeidet knytt til sjukefråvær, men også til fagutvikling og internkotroll, seier ho.

Sjukefråværet ligg på 11,4 prosent

I desember har helse og omsorg i Stad kommune eit samla sjukefråvær på 11,4 prosent.

– Av dette er 0,2 prosent meldt som koronarelatert, seier Longva, og bekreftar at dei, på same måte som nabokommunar, har hatt eit generelt høgt sjukefråvær den siste tida.

– Hadde vi fått auka grunnbemanninga, og det betyr ikkje at vi skal vere fleire folk på jobb enn det bemanningsnorma seier, då har vi ein reserve når folk er borte frå jobb, seier ho.

Utfordringa med høgt sjukefråvær er knytt til både det å ikkje klare å skaffe rett kompetanse og fylle vakante stillingar.

– Vi har eit stort behov for å rekruttere sjukepleiarar, men vi treng også å rekruttere vernepleiarar, som det er stor mangel på i for eksempel i bu- og miljøtenesta. Vakante stillingar gjer at andre må jobbe overtid og opplev høgt arbeidspress, og kan føre til at folk får auka arbeidsbelastning. Så grunnen til høgt sjukefråvær er veldig samansett, forklarar Longva.

Treng tid til å forbetre

– Har det har vore fleire klagesaker og avvik dei siste åra?

– Det er vanskeleg å seie sidan vi berre har vore Stad kommune i to år, men det vi har sett er at det er nokre avvik som går igjen, som medikamentavvik. Og vi har jobba systematisk med dette gjennom for eksempel å sende folk på kurs og følge opp små og store ting knytt til pasientsikkerheita. Vi vil jo at folk skal melde inn avvik slik at vi kan forbetre oss. Men vi må også ha tid til å jobbe med avvika og forbetringsarbeidet vårt, seier ho.

Helse- og omsorgstenestene har hatt nokre klagesaker, men ikkje mange, ifølge Longva. Men vurderingane har blitt meir inngåande i enkeltsakene. Ho viser til at Stad har vedtatt ein ny tenestestandard, fordi Eid og Selje ikkje hadde eit slikt dokument.

– Dokumentet er ei rettesnor for korleis vi skal tildele tenester, og behandlinga av sakene har blitt meir utfyllande, men også strengare, noko som gjer at klagesakene kan bli fleire, seier ho.

Men ho peikar også på at dette heng saman med at leiarar som jobbar med avvikskontroll ikkje får nok tid til dette fordi ein del av tida går til å løyse bemanningskabalen.

– Det er det vi ønsker å sjå på no. Om vi ser vi utvikling om eit halvt år eller eit år dersom vi får til å endre praksisen med bemanningskonsulentar.