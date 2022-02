«Uryddig av ordføreren å love innbyggerne satsing på store prosjekt som han vet det ikke er satt av penger til»

Nye artikler

Dette leserinnlegget er skrevet av Daniel Henriksson i Raudt Kinn.

Uryddig av Ola Teigen

For andre gang på kort tid er ordfører Ola Teigen ute i media og lover innbyggerne satsing på store prosjekt som han vet det ikke er satt av penger til i budsjettet. Han har til og med sjøl i lag med resten av Ap (og H, V, Frp og KrF) stemt mot å bevilge penger til disse tiltakene.

Først var det Skram skole. Etter å ha bevilga kr. 0 i heile fireårsperioden økonomiplanen varer så går han ut i media (FjT) og forteller innbyggerne at han jobber for fullt med å realisere ny Skram skole. Misforstå meg rett: Vi i Rødt ser gjerne at Skram skole blir prioritert og hadde det i vårt budsjettforslag som ble nedstemt av denne flertallskoalisjonen. Men når en først har fått vedtatt et budsjett så må ordføreren og alle andre forholde seg til det.

Kommuneleiinga: Før 2022 er over veit innbyggarane kvar ny barneskule skal byggast og kva den kostar Ordførar Ola Teigen og kommunedirektør Terje Heggheim vil trygge elevar, foreldre og tilsette om at Skram skole er prioritert. Intensjonen er at kommunestyret i løpet av 2022 landar ny skule med realistisk kostnadsramme på rett tomt i Måløy.

Nå sist var det fotballhallen i Florø. Budsjettet som flertallet fikk vedtatt har ikke med penger til fotballhall før i 2025. Riktignok er der satt av 20 millioner i år for å bli ferdig med opprydding av den gamle skytebana, men til fotballhallen er det kr. 0 i 2023, kr 0 i 2024 og først i 2025 er det satt opp midler (165 millioner). Likevel går altså Teigen ut i Firdaposten og lover full gass på bygging av hallen og forespeiler oppstart allerede neste år. Hvilken myndighet tror Teigen at han har til å handle slik og sette seg over kommunestyret sine vedtak?

Vi har registrert at Teigen i forbindelse med diskusjonen om Kinn sin framtid klager over at det er svært vanskelig å satse på utvikling og utbygging i Kinn når vi samtidig skal utrede om en skal beholde eller dele opp Kinn.

Det kan synes som om Ola Teigen ikke har problemer med å satse på prosjekt som han selv synes er viktige, og det tross manglende budsjettdekning.