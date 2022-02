Nye artikler

– Ferjetrafikken vart aldri like sterkt ramma av pandemien som kollektivtrafikken, og trafikktala for 2020 var berre sju prosent under 2019-nivået. I 2021 var talet på både køyretøy og passasjerar på ferjene tilbake til same nivå som i 2019, seier fylkesordførar Jon Askeland.