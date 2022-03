Skal løfte opp Nordfjord som region på rekrutteringstreff

Ingeborg Sol Fure skal halde eit skråblikk-foredrag når næringslivet i Nordfjord inviterer til rekrutteringstreff og sosial kveld for heile Nordfjord i påska. – Påmeldinga frå næringslivet har til no vore svært bra, seier prosjektleiar i Inviro AS, Arild Hjelmeland.