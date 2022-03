Når russen starter årets aksjon kan du vippse fra sofaen eller gå på fjellet for å støtte kreftforskning

Nye artikler

– Krafttak mot kreft er Kreftforeningen sin årlige innsamlingsaksjon i kampen mot kreft, og dette er en stor og felles dugnad. Aksjonen foregår fra 5. mars til 13. mars 2022, sier Kine Runderheim som er PR-sjef i russestyret.

Årets tema for Krafttak mot kreft er «kreft med spredning», og pengene lokal russ samler inn i år vil også gå til dette.

Måløyrussen vil samle inn pengene på to måter:

8. mars blir det mer tradisjonell innsamling der russen går som bøssebærere fra dør til dør i lokalmiljøet i tidligere Vågsøy kommune og på Flatraket. Russen vil gå rundt på ettermiddagen.

– Vi samler helst ikke inn kontanter, men hver enkelt kan velge å bidra ved å vippse valgfritt beløp til 2277, sier Kine, og forteller at folk er så uheldige å ikke være hjemme, kan en likevel bidra ved å vippse når ein vil eller gi via Måløyrussen sin link på Kreftforeningen.no.



12. mars utfordrer russen så lokale bedrifter til å donere en selvvalgt sum for hver turgåer som registrerer seg på toppen av Kletten i Deknepollen.

Har du husket å gi til Krafttak mot kreft? Er du klar til å gå på fjellet for en god sak? Russen håper på stort oppmøte på toppen Måløyrussen skal også i år samle inn penger til Krafttak mot kreft. Dette året blir innsamlingsaksjonen digital. I tillegg har fjellaksjonen skapt stort engasjement.

Dersom bedrifter er interessert i å bidra til innsamlinga på Kletten kan de ta kontakt med aksjonssjef ved Måløyrussen, Christine Nygård.

Russen mener det er viktig å støtte aksjonen for kreft berører oss alle.

– Kreftsykdom er alvorlig og viktig å forske mer på for at flere skal kunne bli helt friske igjen etter sykdommen. Vi gleder oss til å se hvor mange som ønsker å bidra i denne felles dugnaden, sier Kine, som forteller at alle som har mulighet av de nær 60 russene er med på aksjonen.