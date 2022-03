Har tatt oppfordringa: – Vi ber berre Stad kommune om å få lov til å hjelpe 

Nye artikler

– Som initiativtakar tok eg kontakt med ordførar Gunnar Silden med ei klar melding om at på Flatraket så har vi både stort hjarterom og mange husrom, og at vi ønsker å stille opp for å hjelpe flyktningane frå Ukraina. Eg fekk tilbakemelding om at dette skulle ordføraren ha med seg i tankane, og at vi i tillegg burde ta formell kontakt med kommunen om dette. Derfor gjer eg det på denne måte, skriv han til kommunen.