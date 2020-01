– Meininga med livet er vel egentlig å ha det bra med seg sjølv.

Dagens ansikt

Namn: Håkon Melsether Kongshaug

Alder: 21

Sivilstand: Singel

Yrke: Jobbar hos Intersport Måløy

Bustad: Måløy



– Kva er du mest oppteken av?

– Eg er mest oppteken av å ha ein kjekk og fartsfylt kvardag med mykje folk rundt meg. Så alt dette får eg med jobb, musikk, lokalfotball og å bruke tid med venner og familie. Eg er nok av og til alt for sosial!

– Kva gjer du på fritida?

– Eg driv ein del med musikk i lag med det nye bandet eg er med i som heiter Local Lads. Elles går det i å vere materialforvaltar for Måløy FK og trene sjølv når eg får tid til det.

– Kven beundrar du? Kvifor?

– Eg beundrar mange, men må trekke fram mora mi som alltid setter av tid til dei som treng det og er ekstremt hjelpsam og skjønnsam.

– Kva er det beste med heimstaden din?

– Her kan eg trekke fram mykje, men det beste må vere kor støttande og lojale dei som bur her er! Heilt fantastisk kor mykje støtte man får! Dei i nærområda her er ekstremt hyggelege og imøtekommande og det er alltid kjekt å møte på folk!

– Kva hadde stått på di framside av Fjordenes Tidende?

– Måløy FK vinn Kretsligaen!

– Kva ville du ha gjort om du var ordførar for ein dag?

– Eg ville tatt meg ein tur ut blant folk for å slå av ein hyggeleg prat og prøve å gjere dagen deira betre på ein eller anna måte. Man får vel ikkje gjort mykje på berre ein dag som ordførar!

– Kva kulturoppleving hugsar du best?

– Det må vere første gong eg song i teltet på Måløydagane! Kjem aldri til å gløyme den stemninga!

– Kva har du på nattbordet?

– På nattbordet har eg som regel eitt glas med vatn og telefonen.

– Kva nettstadar er du innom i løpet av ein dag?

– Altfor mange. Tv2 sporten, VG, FJT, United.no og sjølvsagt Snapchat, Instagram osv. …

– Kva er meininga med livet?

– Meininga med livet er vel eigentleg å ha det bra med seg sjølv. Har man det fint med seg sjølv, kan man vere den beste utgåva av seg sjølv til andre! Det er og sjølvsagt viktig å passe på at dei rundt seg har det bra!