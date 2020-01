– Dersom eg var ordførar for ein dag ville eg ordna det slik at elevane får gratis lunsj eller frokost på skulen.

Dagens ansikt

Namn: Jakob Melheim Jensen

Alder: 17

Sivilstand: Singel

Yrke: Elev på Eid vidaregåande skule

Bustad: Nordfjordeid



– Kva er du mest oppteken av?

– Eg er oppteken av å gjere det bra på skulen, og elles ha det kjekt i lag med vennar.

– Kva gjer du på fritida?

– Eg gjer ikkje så mykje, trenar ein del og gjer lekse, og er òg sjølvsagt i lag med vennane mine.

– Kven beundrar du?

– Det er litt vanskeleg å svare på, men Hafthor Bjørnsson er ein islandsk utøvar som eg følger mykje med på. Det skyldast at han er ein av verdas sterkaste personar, og det er veldig imponerande det han får til.

– Kva er det beste med heimstaden din?

– Det som er best med heimstaden min er vel at det er fint her og at om sommaren så er det mange gode plassar å bade, og ein ganske rå festival.

– Kva hadde stått på di framside av Fjordenes Tidende?

– Den optimale framsida hadde vore "Gratis streaming-tenester for alle".

– Kva ville du ha gjort om du var ordførar for ein dag?

– Dersom eg var ordførar for ein dag ville eg ordna det slik at elevane får gratis lunsj eller frukost på skulen.

– Kva kulturoppleving hugsar du best?

– Det var svært kjekt å vere med på "Elskhug og Eksis" i sommar.

– Kva har du på nattbordet?

– Eg har ikkje eit nattbord.

– Kva nettstadar er du innom i løpet av ein dag?

– Hovudsakleg YouTube, Facebook, og Instagram, men òg nettaviser iblant.

– Kva er meininga med livet?

– Eg meiner at det er å vere den beste du kan vere – og sørge for å ha det kjekt!