Det er med stor bekymring at FAU ved Vågsøy ungdomsskule har gjort seg kjend med planen for ny tilbodsstruktur for Vestland fylkeskommune. Vi reagerer sterkt på forslaget om den drastiske reduksjonen av studietilbod ved Måløy vidaregåande skule.

Vågsøy Ungdomsskule har omlag 225 elever, og om lag 75 prosent av desse vel å gå på Måløy vidaregåande skule (heretter MVS). MVS tilbyr mange gode yrkesfaglinjer, som er direkte relevante for vårt næringsliv. Forslaget om å legge ned TAF/YSK, studiespesialiserande og restaurant og matfag vil vere negativt både for våre ungdomar og for Måløysamfunnet som heilheit.

Måløy treng både ungdomar, som tek yrkesfagleg utdanning, men òg dei som tek sikte på høgskule- og universitetsutdanning. Vi kan ikkje byggje et levedyktig og mangfaldig samfunn med einsidig satsing på enkelte fagområde. I ei årrekkje har ein sett ein tendens til at flest jenter søkjer seg til studiespes og vi meiner det er heilt nødvendig å ha eit godt tilbod til nettopp jenter som ikkje ynskjer å bli helsefagarbeidarar, fiskarar eller liknande. Måløy treng, akkurat som andre plassar i landet, jenter (og gutar) som vil bli lærarar, sjukepleiarar, politi, juristar, ingeniørar, marknadsførarar, tannlegar, legar, økonomar, journalistar, prestar osv.

FAU ønskjer å vite om hovudutvalet for opplæring og kompetanse meiner at følgjande prinsipp som den nye tilbodsstruktur skal vera basert i er tatt i vare for MVS sin del?

• vidareføre den desentraliserte skulestrukturen. I distrikta er skulen ein viktig hjørnestein for lokalsamfunna og sikrar mange elevar moglegheit til å gå på ein skule nær der dei bur. Elevane skal ha tilgang på variert opplærings- og linjetilbod i sine nærområde

• ha eit tilbod om alle utdanningsprogram og eit breitt spekter av programområde

• Sikre at flest mogleg vg1-elevar slepp ein ufrivillig lang reiseveg

Ved å legge ned dei omtalte studietilboda, vil en stor del av våre ungdomar måtte dagpendle eller flytte ifrå Måløy allereie som 15- og 16-åringar. Dette er slik FAU ser det, alt anna enn eit desentraliserande tiltak og sikrar betrakteleg færre av våre barn moglegheit til å gå på ein skule nær der dei bur. Per i dag har MVS fulle klassar på studiespes og TAF/YSK som potensielt vil bety at over 100 elever kvar dag vil måtte sette seg på bussen i Måløy og køyre forbi MVS for å komme inn i fjorden (Eid eller Stryn) på skule. Og tilbake igjen på ettermiddagen, om dei orker å pendle mellom 2,5 og 3,5 timer kvar dag

Som foreldre meiner vi ikkje at det er ansvarleg politikk for ungdomar i ei viktig og sårbar fase av livet. For våre born vil eit slikt grep bety at det vil bli vanskelegare å delta fullt i sport- og fritidsstilbod, og kan hende at mange vil måtte slutte med desse i en tidleg alder. Alle som jobbar med barn og unge sine oppvekstvilkår kjenner til viktigheita av å halde born og ungdom i fritidssaktivitetar så lenge som mogleg for å førebyggje inaktivitet, psykiske helseproblem, rusproblem osv. Vi er heldige å ha rike sport- og fritidsstilbod til barn og ungdom i Måløy. Desse blir brukt flittig av veldig mange barn og ungdom, og er gode og trygge sosiale arenaer der vaksne engasjerer seg for og med ungdomen. Mange ungdomar er også engasjert som trenarar for mindre born i lag og idrettslivet. Heile dette verdifulle tilbodet fryktar FAU vil lide under forslaget som leggast fram i høyringsforslaget og slik sett vil heller ikkje et generelt folkehelseperspektiv vere tatt i vare.

Alternativet til å bruke fleire timar kvar dag på pendling er å bu på hybel. Mange av barna vore er bekymra over situasjonen. Dei lurar på kor dei skal gå på skulen dei neste åra etter ungdomsskulen. Fleire uttrykker at dei ikkje føler seg klare til å flytte frå heimen. Det er krevjande å etablere nytt sosialt nettverk. Ein del foreldre har uttrykt bekymring for økonomiske aspekt, for eksempel utgifter til hybel. Vi er bekymra for den psykiske belastning for våre barn ved å flytte på hybel, med fare for auke einsemd, manglande nettverk og fråfall frå studieløp.

Det leggjast òg vekt i prinsippa til høyringsforslaget, at vidaregåande skule skal vere ein hjørnestein i eit samfunn. FAU meina i høg grad detta gjere seg gjeldande for MVS i dag, men i mindre grad vil vere slik med dei førespegla endringar. Mange ungdomar tar del i forretnings- og næringsliv fordi dei jobbar mens dei går på skule. Mange butikkar, restaurantar, kafear, industriføretak og pleieinstitusjonar rekrutterer arbeidskraft blant elevar frå MVS. Skulen sin marknadsføringsklasse på VG3 har i 10 år arrangert næringslivskonferansen “Framflyt” kor dei viser ungdomsskuleelevar og elevar ved MVS jobbmoglegheiter som finns i regionen. Dette i tillegg til at skulen har eit nært samarbeid med næringslivet generelt, og meir spesifikt mot lærlingplassar, viser at MVS ER ei hjørnesteinsbedrift.

Det vil vere svært skadeleg for våre ungdomar å øydelegge det gode og varierte tilbod ved MVS. Vi fryktar at mange ungdomar vil velje studieretningar som ikkje er deira førsteval, for å sleppe pendling eller hybel. Fråfall og fleire omval kan bli ein konsekvens av dette, og det er vel ikkje billeg det heller og ikkje en ønskeleg situasjon for den enkelte eleven. Tidleg flytting på hybel meiner vi også er uheldig i forhold til definitiv fråflytting frå området. I tillegg meiner FAU at forslaget rammar MVS uakseptabelt hardt og at det ikkje er tatt omsyn til geografien i området eller at ein bør tilby studieretningar som er attraktive for begge kjønn og at eit mangfald blant elevar er viktig. En rein yrkesfagskule er det ingen som ynskjer seg og vi er også bekymra for at MVS vil slite med rekruttering av fellesfaglærarar, viss studiespes og YSK faller bort.

Dermed vil MVS overordna sett bli en mindre attraktiv skule. Vi ber innstendig dei ansvarlege politikarar om å løfte blikket og sjå det store bilete i denne saka. Slik MVS er no, er skolen nøye innretta etter det behovet næringslivet i regionen har og utdanningsvala til dei unge. Skulen rekrutterer frå eit stort omland og å legge opp til enda lengre skuleveg eller tidleg hybelflytting kan vi ikkje akseptere på vegner av våre born og unge.