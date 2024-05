Farvel til 39 år med «Sildaruta» - Takk, Øyglimt!

I dag markeres slutten på en æra. Etter utallige turer gjennom Ulvesundet og gjennom storm og stille er det på tide å si farvel til 39 år med fast kontrakt på «Sildaruta», der vårt trofaste arbeidsjern Øyglimt har vært med oss i 32 av årene. Som passasjerbåt, ambulansebåt og som en samfunnsbåt, som hjalp til når det trengtes.

Seilaser på Stadhavet kan være både utfordrende og utrolig givende, spesielt når man står overfor ulike værforhold. Fra stille regn til tett skodde og kraftige orkaner. Hvert element har sin egen unike innvirkning på en sjømann. Å ha et pålitelig og solid fartøy som Øyglimt har vært avgjørende for å kunne håndtere disse utfordringene.

Under en spesielt minneverdig seilas opplevde vi en kraftig orkan med vindhastigheter på opptil 120 knop. Orkan er vindstyrke over 64 knop. I slike ekstreme situasjoner er det viktig å kunne stole på fartøyet, og Øyglimt har vist seg å være en pålitelig partner, som står han av selv under de tøffeste forholdene.

Vi har opplevd mye gjennom disse årene; fra å øve med SAS (engelske spesialsoldater) med flydropp rett over oss i en trang fjord, til å møte hurtigruten på Stadhavet, der det var for dårlig vær til å sette ombord legen med helikopter, så vi måtte bringe med en akk så uvitende (på hva hun gav seg ut på) turnuslege fra Danmark. Pasienten med hjerteinfarktet berget heldigvis livet. Øyglimt har fraktet folk på sin første reise, og på deres siste.

Det har vært stor stemning med utdrikningslag, bryllupsfester, firmafester og 17. mai-tog. En mer spent stemming ved ambulanseutrykning, brannutrykning, båtberging og søk etter savnede personer.

På akterdekk har vi fraktet det meste av det som kan tenkes for å holde samfunnet i gang. Byggematerialer som trevirke, stein og sement, samt melketanker og øltanker som trengs både for å bygge og hygge. Og ikke minst levende last. Alt i fra turister fra alle land til hunder, katter, sauer, kyr og illsinte okser, dog ikke samtidig.

Selv om moderne teknologi har endret måten vi kommuniserer på, forblir posttjenestene fortsatt en viktig del av hverdagen for øyboerne. Posten fortsetter å være en pålitelig og nødvendig tjeneste for å sende og motta post, spesielt for de som bor i avsidesliggende områder der tilgangen til internett og andre digitale tjenester kan være begrenset. Å få Fjordenes Tidende er fortsatt et høydepunkt, både før og etter internett.

For oss har det vært de små, daglige øyeblikkene som virkelig har telt. Ingenting har vært viktigere og kjekkere enn den daglige kontakten med folkene rundt oss og samtalene vi har hatt i rorhuset. Det er disse enkle stundene vi kommer til å savne mest når vi nå takker av.

Takk for oss!

På et av de siste anløpene til Gangsøy fikk Stig Silden overrakt en stor blomsteroppsats fra Magnus Svoren, den eneste fastboende på øya, som takk for alt Øyglimt og mannskapet har betydd for ham og folk som har brukt båten for å komme seg til Grindøy, Risøy, Vingelven og Hennøystranda gjennom årene fra 1992 til 2024. Foto: privat