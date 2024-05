Kor stort omfang utgjer eigentleg transport av kontainarar gjennom sentrum?

Eitt av hovudargumenta som vert nytta av dei som er for ei utbygging av Måsholmen er å få redusert tungtrafikken gjennom sentrum. Vi har stilt oss spørsmålet om kor stor innverknad kontainartrafikken eigentleg har på den totale trafikken gjennom sentrum?

På nettsida vegvesen.no vert det publisert trafikkdata kontinuerleg på utvalde vegstrekk, blant anna på Evja i Florø, der den omtala kontainartrafikken for tida går igjennom.

Statistikken viser at det i snitt passerer 7.494 køyretøy per dag (2023). Basert på tala som Firdaposten presenterte forleden er det 14 passeringa per dag knytt til konteinarar. Ved å etablere ei kontainerhamn på Måsholmen vil ein potensielt redusere den totale trafikken gjennom sentrum med 0,18 prosent. Det er mykje natur og bulyst som vert øydelagt for å redusere trafikken med promiller.

Det er relevant å stille seg spørsmålet om folk i det heile vil oppleve mindre trafikk?