Kva samfunn ønsker vi å bygge i Vestland? Ikkje dra teppet under beina på oss i det vi står framfor ei historisk stor satsing i vår region.

Den vidaregåande skulen er sjølve navet i mange lokalsamfunn med ei sterk tilknyting til lokalt næringsliv, rekruttering, kultur og kommunale tenester. Det er altså heilt avgjerande viktig for mange lokalsamfunn – då er det svært skuffande å få eit forslag til tilbodsstruktur som ser ut til å vere totalt fråkopla dette poenget.

Administrasjonen argumenterer i sitt framlegg også med at skulane i Nordfjord burde vere like store, men dette er eit argument eg slit med å forstå isolert sett. Måløy har fleire regionale linjer innan akvakultur, fiskeri osb. med over 100 hybelbuarar. Dei føreslåtte kutta vil i stor grad gå utover mange av dei som er frå Måløy og bur i Måløy, og på den måten skape endå meir unødvendig pendling. Det er likeverdet mellom skulane i Nordfjord som er viktig, alle skular bør ha minst ei klasse studiespesialisering og ei god bredde i tilbodet.

Eg forstår at ein på Nordfjordeid ikkje ønsker å redusere frå to studiespesialiserande klasser til ei, men om det skulle skje er det søkartal som avgjer det og det viktigaste er då at tilbodet er der. Det har på same måte vore fleire parallellar ved andre skular i Nordfjord tidlegare, men når søkartalet har gått ned der, så har ein redusert antal parallellar. Ein har likevel god bredde i programfag og for eksempel på Firda faktisk større bredde enn på Nordfjordeid der ein har to parallellar.

Det blir derfor heilt feil å bruke dette argumentet i forbindelse med forslaget om å ta vekk studiespesialisering i Måløy og på Firda. Måløy og Eid er like store plassar (Måløy er faktisk marginalt større) og klassa i Måløy har oversøknad – fleire søkarar enn der er plassar. Skulen i Måløy har som tidlegare nemnt også eit omland i ytre Stad der fleire store bygder har dette som sin nærskule, der blant anna bygda Flatraket har komne med eiga høyringsuttale for å støtte Måløy og Selje bygdeutviklingslag har kome med innlegg i lokalavisa om korleis dette kjem til å råke deira ungdommar.

Så …

Kva lokalsamfunn ønsker vi å bygge rundt om i Vestland. Noko av det aller viktigaste for rekruttering til næringslivet er god lokal utdanning. Dei vidaregåande skulane er heilt avgjerande for mange lokalsamfunn- og då meiner eg heilt avgjerande. Konsekvensane av å plukke 16–18-åringar ut av eit lokalsamfunn er enorme.

Dei vidaregåande skulane har mange stadar blitt utvikla og tilpassa i mange år tett tilknytt lokalt næringsliv og fleire også med viktige regionale funksjonar. Slik er det også i Måløy der ein omstiller seg, tilpassar seg og utviklar tilbodet i tett samarbeid med næringslivet lokalt.

Her er derfor sterkt motiverte elevar, nokre av dei beste resultata, minst fråfall og høgast søkartal i Nordfjord. Det framstår derfor vanvitig urettferdig at ein skal plukke ned linjer her.

Heile 16 prosent av dei totale kutta i Vestland er foreslått ved Måløy vidaregåande skule. Det er mildt sagt sjokkerande!

Eit av argumenta er ein spådd nedgang i elevtal basert på SSB-prognosar. Ein vil då heller bevare to studiespesialiserande klasser på to skular (Stryn og Eid) og legge ned desse i Måløy og Firda. To skular skal då altså ha ingen klasser i studiespesialiserande og to skal ha to. Dette er jamstore stadar og det er derfor veldig rart. Ein vil altså svekke tilbodet i Måløy for å sikre framleis to parallellar på Eid for eksempel. Om ein ser på faktisk folketalsutvikling er Måløy-regionen no i vekst. Kinn kommune har vel også dei siste fire åra gått opp i antal elevar i vidaregåande alder, prognosane er allereie feil og mykje tyder på ei positiv utvikling i Måløy i åra framover.

Sist gong det vart forsøkt å reformere skulestrukturen i Sogn og Fjordane ti år tilbake så vart det foreslått å legge ned heile Stryn vidaregåande skule basert på SSB-prognosar den gongen som skulle vise stor nedgang i elevtal desse ti åra. Prognosane har vist seg å ikkje stemme i det heile tatt.

Det er derfor svært viktig for Stryn-samfunnet at ein ikkje la ned skulen den gongen, det ville vore å dra teppet under den gode utviklinga ein har hatt der dei siste åra, og det ville hatt enorme konsekvensar for eit livskraftig og godt lokalsamfunn.

Å legge ned klasser fordi ein om 5–10 år vil kunne ha færre elevar enn no vil fungere som ein sjølvoppfyllande profeti om ein startar med å legge ned klasser og skular no.

Så litt om språk:

Ikkje «effektivisering», men «formålstenleg». Mogleg det er byråkratisk for «putt meir ting i midten».

Ikkje veit eg, men eg får ikkje dette til å gi meining dersom målet er å gi eit best mogleg (formålstenleg?) utdanningstilbod. Eg meiner det ikkje tar omsyn til heilskapen og samanhengen mellom ulike utdanningar i eit fagmiljø på kvar enkelt skule. Det ser ikkje ut til å ta omsyn til den heilskaplege samfunnsutviklinga utan om framskrivne SSB-tal basert på gårsdagen, og det rare er at det framstår som unødvendig slik det står no, i alle fall i Nordfjord med store kutt på Måløy vgs. og på Firda. FBIE på Nordfjordeid er også eit godt tilbod utvikla i samarbeid med Operaen og eit tilbod som er viktig for regionen.

Så kvar er logikken i at det er meir formålstenleg å legge ned tilbod på den skulen med høgast søkartal i Nordfjord, redusere totaltilbodet på den einaste skulen med fiskeri og akvakultur i tidlegare Sogn og Fjordane gjennom YSK/TAF og ta vekk studiespesialiserande frå Måløy. Kompetansen på studiespesialiserande er viktig for heile resten av skulen og heilskapen i lærarkompetansen på skulen.

Er det formålstenleg å svekke dette fagmiljøet i Måløy med argument om å sikre ei allereie eksisterande dobbelt-klasse med studiespes på Eid fordi der kan bli for lave søkartal til to parallellar? Kva oppnår ein med det? Viktigheita av studiespes gjeld like mykje på Firda og fagmiljøet der og andre skular.

Nokre av dei beste kokkane i landet har gått på Måløy vgs. Skulen har ein heilt unik tilgang på sjømat gjennom samarbeid med fiske og fangst-linja, noko som skil den frå andre linjer. Norge har stort behov for fleire fagutdanna, og nærleiken til eit så stort spekter av sjømat og praktisk erfaring skal ein leite lenge etter. Har dette betydning i ein sjømatnasjon der vi slit med å få tak i nok kokkar?

Kvar er heilskapen? Er det meir heilskapleg å ha to studiespesialiserande klasser på Eid enn å ha ei der og ei i Måløy som sikrar fagmiljøet begge stadar.

Dette er heller ikkje eit oppdrag om effektivisering står det, så kva er det då? Formålstenleg? Dette gir inga meining.

Dette skal altså skje i et område som no opplever den største satsinga på mange tiår med store investeringar, nye bustadfelt og tilflytting. Berre Kinn kommune skal investere nesten ein halv milliard i Måløy-området, det blir jobba med store investeringsprosjekt i sentrum og det blir jobba hardt for å hente ut mest mogleg effektar og nye arbeidsplassar med masser frå verdas største skipstunnel.

Timinga kunne knapt vore verre og eg er rimeleg sikker på at SSB-prognosane nok ein gang vil feile.

Det er no ein heilt ny giv i området og det er på ingen måte sikkert at tala kjem til å gå ned så mykje på kysten som SSB-tala viser- for dei tala tar omsyn til absolutt ingenting av det eg beskriv her.

Tala er basert på åra bak oss der det har skjedd langt mindre og kysten i Sogn og Fjordane har opplevd svak tilbakegang. Det har i lang tid vore større mobilitet med både inn og utflytting på kysten og tala kan endre seg fort. Kinn var blant kommunane med høgast folketalsvekst i Vestland i år og det er mykje som tyder på at dette vil fortsette.

Måløy skal i forslaget altså gå frå å vere den største skulen på den største tettstaden i Nordfjord utvikla i tett samarbeid med næringslivet, til å bli den minste skulen i Nordfjord. Måløy er vel også den skulen med størst omland (Kinn/kysten, ytre Stad, Bremanger og Vanylven).

Det her er berre ikkje greitt og eg håper at fylkespolitikarane no verkeleg engasjerer seg for å stoppe dette.

Satsing på matkultur i fylket:

Restaurant og matfag er ei linje som har produsert kokkar som har starta opp nye lokale restaurantar over heile Nordfjord. Kokkar til kommunale kjøkken og fiskebåtar til topprestaurantar og kokkelandslaget i eit yrke som vi har stor mangel på i Norge. Dette er derfor eit utruleg viktig tilbod for denne regionen, men også for Vestland. Mat er identitet og kultur, og er med på å bygge Vestland og ta vare på tradisjonar. Eg vil derfor oppfordre fylket til å satse på denne utdanninga og bygge eit prosjekt der alle linjene i Vestland er med for å løfte dette yrket og bidra til auka søkartal over heile fylket, gjerne med bruk av Måløy-modellen, satsingar med involvering av innvandrarar, å lære av Sogndal si satsing på dette, læring frå Gloppen-modellen og mykje meir.

Alt vi ber om er at fylket jobbar saman med oss og ikkje i mot oss.

Om framlegget til arbeidsgruppa skulle bli vedtatt vil dette vere kroken på døra for mange distriktssamfunn.

Formålstenleg, for kven?