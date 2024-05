Tilleggsfråsegn frå Bremanger – tilbodsstruktur for vidaregåande opplæring

Viser til innsendt fråsegn til Region Fjordane og ønsker å sende inn ei tilleggsfråsegn knytt til inntaksområdet for Nordfjord.

Bremanger kommune er ikkje vertskommune vidaregåande opplæring og våre elevar må enten pendle eller flytte på hybel for å ta vidaregåande utdanning. Våre elevar nyttar seg av utdanningstilbod både i Nordfjord og Sunnfjord, og dette er knytt til tilhøyrsle og pendlemoglegheiter. Bremanger kommune er ein kyst- og industrikommune som har behov for å kompetanse og rekruttering innan desse områda. I tillegg til dette er kommunen inne i ei eldrebølgje som treff oss noko tidlegare enn andre kommunar. Behovet for å rekruttere innan helsepersonell er stort og i dag er det vikarbyrå som løyser helsekrisa vi står i.

Difor ber vi fylkeskommunen å ta omsyn til desse punkta: