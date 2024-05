Gratulerer med dagen og god 17. mai!

Det er 17. mai og vi er heldige som bur i eit fritt der folk kan meine kva dei vil, og tru på kva dei vil.

I dag er feiringa av nasjonaldagen sjølvsagt for dei aller fleste. Men det har ikkje alltid vore slik. Henrik Wergeland har på mange måtar fått æra for at folket sjølv begynte å feire denne dagen. Han var som kjent ein levemann, og kanskje dette landets største diktar om ein ser vekk frå Petter Dass og Ludvig Holberg.

Wergeland, som ættar frå garden Verkland ved E39 i Sogn, blei for alvor kjend då han sto i spissen for ei spontan feiring av 17. mai som unionskongen Karl Johan var lite sjarmert av. Rebellen Wergeland stod på festningsvollen i studentuniformen sin og ropte: «Leve Konstitusjonen» før medstudentane hans delte ut hefte med nasjonale songar og stemte i «For Norge, Kæmpers Fødeland» og «Sønner av Norge».

Deretter gjekk dei gjennom Christiania opp til Stortorget i et improvisert borgartog mens dei ropte hurra, og song fedrelandssongar utover kvelden på skjenkestovene i byen. Det må ha vore eit syn.

Vi veit ikkje når den første feiringa i Nordjord var, men i kulturhistorisk leksikon kan vi lese om markeringa i Måløy i 1905:

«17de mai i Moldøen feiredes under enestaaende stor tilslutning. Precis kl. 6 affyredes fra Gotteberg, Midtgaard og Sæternes 21 skud (7 fra hvert sted). Nu og da hørtes ogsaa skud fra fastlandet Kulen og Degnepold. Æren for at have leveret det første skud paa 17de mai 1905 tilkommer antagelig kapelmester v. Severen. Han sendte et kanonslag tilveirs om natten kl. 10 minutter over 12. Efterat Skrams ungdomslag og loge "Havglimt" havde avsløret sine nye faner, satte toget seg i bevægelse kl. 1 eftmd. Fra skolehuset til Gotteberg, derfra til Sæternes med retur til skolehustomten, hvor pastor Klausen holdt talen for dagen. Kapelmester v. Severen holdt dernest tale for kongen.»

Kanskje var det også barnetog i Skramsbygda i dei dagar, det var i alle fall leik og moro, ifølgje avisreferata.

Heilt sidan Bjørnson si tid har 17. mai vore barna sin dag, og det er flott. La barn vere barn og glede seg over is og brus, pølser, leikar og det fine vêret i eit fritt og uavhengig land. Ungane våre fortener det.

La oss på tampen minne om orda til Bjørnson då han låg for døden i Paris for meir enn hundre år sidan. Då sa den gamle hovdingen frå Romsdalen at «det er de gode gjerningene som redder verden, ikke de store.»

Gratulerer med dagen og god 17. mai!