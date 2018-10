Kommentarer

Denne kommentaren er skriven av redaktør Erling Wåge, og er eit svar til styret i TMFK:

Styret i Tornado Måløy (TMFK) meiner både dei og aktuelle spelarar som ikkje er nemnd med namn i ei redaksjonell sak i Fjordenes Tidende etter at siste serierunde var spelt, burde få svare på skuldingar frå Skavøypoll-spelar Rune Myre i same avis.

Rune Myre er ein erfaren fotballspelar. Han har spelt for både Tornado Måløy og Skavøypoll i fleire år. Han kjenner dei to klubbane, spelarane og leiarane godt. Så lenge han ikkje nemnde namn så meiner vi han må ha rett til å ytre seg slik han gjorde utan at styret eller styra må svare i same avis. Slik vi oppfatta Myre så uttalte han seg generelt om miljøet i dei to klubbane slik han kjenner det. Når dette er sagt så prøvde vår sportsjournalist som var på jobb å ringe TMFK sin trenar fleire gonger søndag kveld. Det blei også sendt tekstmelding utan at han svara oss.

Det som fekk begeret til Myre til å flyte over var ein kommentar som ein eller fleire TMFK-spelar hadde publisert etter serierunden i helga. No har vi ikkje lese denne kommentaren fordi den var sletta når vi vart gjort merksame på den. Og det var vel kanskje ein grunn til at den vart sletta? Vi har fått referert at kommentaren frå ein spelar på TMFK hadde ein hånleg tone mot Skavøypoll som rykte ned.

I svaret som styret i TMFK kjem med tysdag så forklarer dei godt kva som er klubben sine mål og retningslinjer, at medlemmene i klubben skal vise fair play både på og utanfor fotballbana. Myre har ikkje i saka vi publiserte skulda leiarar i TMFK for mangel på fair play i sosiale media, slik styret skriv i sitt svar. Difor vart ikkje styret i klubben kontakta.

No forklarer styret i TMFK at reaksjonene i deira klubb blei påvirka av at Skavøypoll sa nei til samanslåing, og at dette er naturlig. «Spillerne på vårt herrelag ønsket, som våre øvrige medlemmer, en sammenslåing og skuffelsen var også stor blant dem da det ble klart at sammenslåingen ikke blir en realitet.»

Fjordenes Tidende har vore tett på lokalfotballen også denne sesongen. Vi dekka også tett prosessen og dialogen som dei to klubbane hadde då dei samtala om å slå seg saman. Det er mange dyktige leiarar og spelarar som legg ned ein stor innsats i begge klubbane. Eg vil ynskje dei to klubbane lukke til vidare og håpar de kan samarbeide der de kan og konkurrere der de må.