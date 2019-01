Kommentarer

Denne leiarartikkelen stod på trykk i Fjordenes Tidende 15. januar.

– Det kan bli dyrt å slurve med vedlikehald og oppgradering

Vedlikehald og oppgradering av bygg, anlegg og eigedomar er i dei fleste kommunar eit forsømt område. Kommunane har meir enn nok med å utføre oppgåvene dei er pålagde å utføre. I dei fleste kommunane må dei snu og vende på kvar krone for å få løyst det mest nødvendige til innbyggarane. Og med manglande vedlikehald blir resultatet forfall og kortare levetid på alle offentlege eigedomar. I Vågsøy måtte dei rive eit svømmebasseng på grunn av manglande vedlikehald. Sjukeheimen og ungdomsskulen var i så dårleg tilstand at fleirtalet av politikarane vedtok å byggje nytt fordi dei gamle ikkje var oppgradert og halde i den stand dei burde vere.

Sist veke kunne vi fortelje om kor ille det er på gravplassen i Skavøypoll der vatnet i periodar med mykje nedbør flyt og gravene er overfløymde. Det er vondt for pårørande å sjå at gravene til sine kjære står under vatn. I Vågsøy er soknerådet uroa for tilstanden til dei tre kyrkjebygga. Nord-Vågsøy kyrkje er grøn av grønske, og treng måling, frå taket på Sør-Vågsøy kirke ramlar det skiferheller og klokketårnet i Totland kyrkje rotnar. Slike tilstandar er det også på kommunale bygg og anlegg i mange andre kommunar.

Det er kanskje tid for å tenke nytt i mange kommunar. Det kostar å rive gammalt og bygge nytt. Det er kanskje god økonomi i å bruke meir ressursar på å halde i stand og gradere opp det ein har slik at levetida på det kommunane eig blir lengre. Ventar ein for lenge og forfallet tek overhand er det eit stort løft og store kostnader med å rive gamle falleferdige anlegg og bygge nytt. Det kan også bli dyrt å reparere og gradere opp anlegg dersom forfallet er for stort.