– Distrikta blir taparane om vegvesenet får grønt lys for omorganiseringa

Distrikta blir taparane om Statens vegvesen får grønt lys for omorganiseringa dei planlegg.

Kommentarer

Denne leiaren stod på trykk i Fjordenes Tidende fredag 25. januar.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen vil omorganisere Statens vegvesen. Han vil redusere frå fem regionkontor til seks divisjonar med divisjonssjefar som har ansvaret for heile landet. 1.650 årsverk blir ramma av omorganiseringa. 400 årsverk skal overførast til Vestland og Rogaland fylkeskommunar.

Vegdirektøren seier den nye modellen sikrar ei tydelegare styring av aktiviteten til etaten og meiner omorganiseringa vil gje dei større kraft i gjennomføring av oppgåver. Forslaget har ført til reaksjonar både blant tilsette i Statens vegvesen, og ikkje minst mange stadar i landet der ein no fryktar at nettet av kontor ulike stadar i landet kan bli stramma inn, og at talet på distriktskontor blir redusert.

Her luktar det sentralisering og spesialisering, og vi fryktar distrikta blir taparane og at dette er endå eit sentraliseringsprosjekt. Det er i så fall trist. Vi trudde målsettinga til regionreforma var å utnytte moderne teknologi slik at offentlege etatar kan vere spreidde i heile landet. Ser vi på det som har skjedd med politireforma og NAV så er allereie mange arbeidsplassar og styringsfunksjonar flytta ut av fylket.

Her i fylket har vegvesenet hatt regionkontor rundt førti i år, med rundt 200 tilsette. Etaten har sterke fagmiljø med mange dyktige medarbeidarar som har veldig god innsikt og detaljkunnskap om utfordringar i fjord, fjell og tunnelfylket vårt. Blir desse fagmiljøa splitta opp og sentralisert så vil det heilt klart svekke distrikta.

Vi fryktar at det kan bli vanskelegare å nå fram og få løyst våre utfordringar. Vi fryktar fokuset blir større rundt utfordringar i og rundt storbyane der det bur mest folk og utfordringane med trafikk og kommunikasjonar er store. Det blir utfordrande for oss i distrikta dersom kompetansemiljø blir flytta vekk herifrå.