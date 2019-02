Kommentarer

Denne leiaren stod på trykk i Fjordenes Tidende fredag 22. februar.

– Skal Vågsøy bli ein handelsmagnet, så må dei som vil satse lokalt få hjelp

Eigar av kjøpesenteret Måløy Stormarked i Vågsøy kommune, Per Gunnar Frantzen, har jobba i mange år for å få utvikle og utvide kjøpesenteret. Sist veke såg det ut til at det skulle ordne seg med utviding etter mange års kamp. Trass i at fylkesrådmannen innstilte på nei til utviding av Måløy Stormarked i utkastet til detaljreguleringsplan, så sa eit samla fylkesutval ja til prosjektet. Men no er det foten ned igjen.