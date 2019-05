«Utsikta til min barndoms fjord har eg alltid med»

Kommentarer

Jammen meg har dei ein ekstra bonus alle dei som bur i brattlendte område med krevjande tomter langs kysten. Utsikt.

Frå stovevindauget vårt i min barndoms grøne bygd såg vi Bremangerlandet lengst unna, Husevåg-øyna, innløpet til Nordfjorden. Fjorden, spegelblank og gullglitrande. Alltid med ein båt stille glidande bortetter vassflata. Av og til eit enormt cruiseskip på veg mot nye hamner. Vi hadde utsikt til holmar og skjær. Og heimbygda mi, der vi visste kven som budde i kvart eit hus.

Men rett skal vere rett. Dei aller fleste dagane var ikkje fjorden speilblank og gullglitrande. Ofte, når uvêret rasa og regnet tromma som piskeslag mot ruta, såg vi korkje Bremanger-land, Husevåg-øy eller fjord. Då låg bygda der som ei våt og fillerista kråke, og vi var vêr-fanga i vår eiga stove.

Men det var greitt, for vi visste at ein vakker dag så kom nok utsikta attende. Ei utsikt vi forresten reiste ifrå då vi måtte ut i verda for å finne det heimtraktene ikkje kunne by på.

Sidan har det vore så mange slags utsikter. Husvære av ulik storleik og kvalitet. Stasjonar på ei kontinuerleg reise mot eitt eller anna anna. I Oslo, der eg snart har budd i tretti år, hadde eg fyrst leilegheit med utsikt. Stod eg på tå, kunne eg til og med få eit glimt av Oslo-fjorden i det fjerne. Då eg skulle selje ho, reklamerte eigedomsmeklaren med «fjordgløtt». Det kunne visst innbringe ein titusing ekstra.

No bur eg nytt og moderne og sentralt og komfortabelt og urbant. Med utsikt rett inn i ein murvegg. Skal eg finne ut korleis vêret er, må eg inn på Yr.no eller ut på terrassen.

Det er god terapi i fin utsikt. Eit panorama som lever sitt eige liv og byd på seg sjølv. Det gjev ei vedunderleg ro i sjela å sitje og sjå på fjorden. Båtane på veg ein eller annan stad. Fjella bada i sol, kanskje med snøflekkar på toppane. Månen som rund og Jarlsberg-ost-gul kjem rullande opp frå bak fjella når det er tid for månen å rulle opp frå bak fjella.

Ein mursteinsvegg ser eg altså frå stova mi. Og er fornøgd med det. Tre månader kvart år klimaflyktar eg nemleg til Las Palmas, hovudstaden på Gran Canaria. Leiger same leilegheita kvart år. Det einaste som er mellom meg, terrassen min og havet, er ein strandpromenade. Ei gåferdselsåre, altså. Mellom meg og det uendelege Atlanterhavet.

Det same havet som sender vatn inn i min barndoms fjord. Det er nesten så eg får det i fanget. Lever med i alle lunene. Når det er stille og harmonisk. Når solnedgangar set det i fyr og flamme. Når det opprørt frådar av raseri og kastar kaskadar av vatn opp på promenaden så folk får gratis dusj og kjensle av å vere del av noko større og sterkare.

Men uansett kvar i verda eg er og kva slags utsikt eg har tilgang til, er det alltid den same som dukkar fram for mitt indre vindauge; ein spegelblank og gullglitrande fjord. Ein båt, stille glidande bortetter vassflata. På veg mot hamn.