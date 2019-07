Kommentarer

Denne leiarartikkelen stod på trykk i Fjordenes Tidende fredag 26. juli.

– Vi har alle eit ansvar for å vere ansvarlege i trafikken

Stadig oftare blir det publisert videoar om farlege forbikøyringar i trafikken. Det er for mange som tek store sjansar for å komme seg forbi andre køyretøy for å komme seg fort fram. Og dessverre går det ofte gale. Farlege forbikøyringar og for stor fart resulterer for ofte i ulukker der både den som køyrer og andre blir skadde eller i verste fall blir drepne.

Sommar og ferietid betyr for mange reising og bilkøyring. I periodar er det stor trafikk og lange køar på vegane. Det spesielle med sommaren er at mange av oss set oss i ein stor bubil eller hektar ei campingvogn bak bilen. I mange bilar er det mykje bagasje og fleire passasjerar når familien skal vere med på ferietur. Ein fullasta bil går ofte seinare, og ikkje minst så oppfører den seg annleis enn når det er berre ein person i bilen. Mange bilførarar har lite trening og inga opplæring i å køyre med bubil eller campingvogn. Difor går det ofte seinare fordi bilførarar er usikre. Det skjer ofte når det er svingete vegar og bakkar. Mange turistar er opptekne av å sjå seg rundt og fotografere medan dei køyrer. Då går farten ned noko som også skapar lange køar og sinte bilførarar som igjen kan føre til farlege situasjonar.

Det er ofte i slike situasjonar det blir farlege forbikøyringar som kan ende i ulukke. Alle som køyrer store vogntog, lastebilar, bubil og med campingvogn har eit stort ansvar med å følgje med det som skjer bak i trafikken. Blir det køar så køyr ut til side og slepp trafikken forbi. Det treng ikkje ta så mange sekund. Resultatet er at alle kan tilpasse farten etter sitt behov. Den som blir forbikøyrd har også eit ansvar og pliktar å slakke ned når nokon køyrer forbi. Alle har vi eit ansvar for å vere ansvarlege i trafikken. God ferietur!