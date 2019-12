Kommentarer

Dette leserinnlegget er skrevet av Ola Lingaas, konserndirektør SFE Produksjon, og er et svar til Tommy Nygård.

Med bakgrunn i debattinnlegget mitt for nokre dagar sidan, der eg peika på at Bremangerlandet vindpark vil gi Bremanger-samfunnet ei verdiskaping på fleire hundre millionar kroner, ønskjer Tommy Nygård at eg svarer “rett” eller “galt” på ei lang rekke spørsmål.

Eg synest Nygård med det illusterer veldig godt litt av utfordringa i debatten: Det er ikkje fullt så svart/kvitt som han og mange andre vil ha det til. Fleire av spørsmåla hans er såpass lada og fulle av innebygde føresetnader at det ikkje gir meining å svare så enkelt som han ønskjer.

Fleire år med prosjektering, utgreiing og demokratiske høyringsrunder har produsert tusenvis av sider med grundige planar og konsekvensrapportar – utarbeidd av fleire ulike fagmiljø, og deretter kvalitetssikra av andre fagmiljø. Til slutt ga regjeringa konsesjon til prosjektet ut frå ei vurdering av at fordelane klart overstig dei samla ulempene.

Deretter er prosjektet ytterlegare miljøtilpassa, mellom anna med 8 færre turbinar og 6,5 kilometer kortare vegnett, med fleire tiltak for å redusere kollisjonsfaren for fugl, og med meir verdiskaping for kommune, lokalsamfunn og grunneigarar. Det er dette som er knytt til MTA-/detaljplan for vindparken som kommunestyret no skal ta stilling til.

Men for å belyse nokre av dei tema Nygård løftar fram. Vi vil sjølvsagt forholde oss til dei lover og reglar som omhandlar forureining. Å vaske eller av-ise turbinvengjer med kjemikaliar, med forureining av omliggande terreng og vasskjelder, er naturleg nok heilt uaktuelt, og nok eit døme på ei framstilling som er konstruert for å auke frykta for vindkraft.

Mikroplast har også blitt eit tilbakevendande tema den seinaste tida. Vengjene på ein vindturbin er laga av karbonfiber, med ei polert overflate hard som stål. Det er ikkje grunnlag for å meine at mikroplast frå vindkraft vil vere ei spesielt stor problemstilling samanlikna med mikroplasten som stammar frå det omfattande plastforbruket elles i samfunnet. Men det er uansett eit område vi kjem til å følgje nøye med på framover.

Myr er eit anna tema som opptek både oss og Nygård, mellom anna på grunn av funksjonen myrområder har for lagring av karbon. To ulike fagmiljø, Norconsult i 2013 og Multiconsult i 2019, har begge vurdert at myrene i planområdet verken er store, djupe eller flate, at dei ikkje er terrengdekkande, og dessutan sterkt prega av tidlegare tiders torvuttak. Som detaljplanane syner vil vi likevel unngå myrområder i det lengste, og der det er nødvendig å bygge i myra vil vi unngå å punktere den. Det er også gjort tilpassingar for å ikkje å avskjære tilførselsvatn til myrene.

Når det gjeld fugl, så kan ein i media og kommentarfelta nærast få inntrykk av at heile fugletrekket i Bremanger går gjennom Bremangerlandet vindpark. Fugletrekket foregår over ein brei front i Bremanger, og som Norsk institutt for naturforskning (NINA) uttalar basert på sine målingar med fugleradar: «Det er registrert en del fuglespor på høyder under 200 m over bakken, men de fleste fuglene fløy høyere, fra ca 200 m til 1000 m over bakken»; altså høgare enn rotorane på vindturbinane. Når vi har redusert talet vindturbinar har vi prioritert å ta vekk dei mest utsette turbin-posisjonane i MTA-/detaljplanen. I tillegg har vi foreslått ei rekke oppfølgande og avbøtande tiltak i samsvar med kunnskapsbasert forvaltning.

Som leiar av SFE Produksjon er eg svært stolt over alle dei dyktige tilsette som bidreg til svært stor verdiskaping i Bremanger og som med stort engasjement får fram både teknisk og miljømessig gode løysingar for fornybar kraftproduksjon, som på ein balansert og kunnskapsbasert måte skal ivareta mange ulike omsyn. Bremangerlandet Vindpark vil ytterlegare styrke vår organisasjon med 6 tilsette og selskapet vil halde fram sin distribuerte struktur fordi vi har tru på at vi gjer ein betre jobb med tilsette tett på anlegg og lokalsamfunn.

Vi er også stolte over at vi allereie tilfører Bremanger kommune 60 millionar årleg i skattar og avgifter frå den fornybare kraftproduksjonen. Dette er faktisk nesten 16 000 kroner pr innbyggar, og eit viktig bidrag til kommunal tenesteutvikling innan til dømes skule og omsorg. SFE ønskjer å halde fram denne verdiskapinga i samarbeid med kommune, grunneigarar og anna næringsliv og vi ønskjer å gjere det på ein berekraftig og kunnskapsbasert måte slik at ein ivaretek både miljø og busetnad.