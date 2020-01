Vet du hva disse lokale dialektuttrykkene betyr?

Kommentarer

Liv Inger Kvalheim fikk en dialektplakat med uttrykk fra Måløy til jul. Hun er selv oppvokst i Holvik, men stusser over et par uttrykk hun ikke kjenner igjen:

– Et ord er «vandrarane». Et greit ord å forstå, men betyr det noe spesielt i Måløy-dialekten? «Sile», et greit ord, men er det et dialektuttrykk i Måløy?

– Et annet er «klårhålete», aldri hørt. Ordet "Røsihold" møtte jeg første gang i Trøndelag, og har ikke hørt det "hjemme". Og øverst på plakaten står det: «D-en», hva betyr det? skriver Kvalheim og håper på svar fra dialektentusiaster i Måløy.

Vet du hva disse ordene betyr?