– Vi mobiliserer og vil halde deg oppdatert om den vanskelege smittesituasjonen

Kommentarer

Denne kommentaren er laga av ansvarleg redaktør i Fjordenes Tidende, Erling Wåge frå hans heimekontor.

Kjære lesar, abonnent og annonsør:

Vi står midt i ein krig. Ikkje mot ei militær makt. Nei, no handlar krigen om eit lite virus som har spreidd seg over heile verda og som skapar store utfordringar for mange. Koronaviruset kan vere livsfarleg for personar som er utsett og som har dårleg helse. Allereie no har fleire personar døydd av viruset. Dette er ein heilt ny situasjon for alle. Ingen har opplevd noko liknande nokon gong. Heile samfunnet er sett på vent. No må alle bidra i denne krigen slik at vi så snart som mogleg kan vinne over dette viruset. Vi må alle bidra til at personar med dårleg helse ikkje blir smitta av dette viruset. Først då kan samfunnet komme tilbake til det normale igjen.

Media har ei veldig viktig oppgåve i slike unntakstider som vi har fått siste veka. Vi i Fjordenes Tidende har mobilisert for fullt. Vår oppgåve er å informere om og formidle nyheiter, råd og nye reglar som både nasjonale og lokale styresmakter og fagfolk har sett i verk for å vinne krigen mot viruset. Sjølv om vi også må vere forsiktige, og må unngå å bli sjuke og spreie smitte, så må vi fylle det viktige samfunnsoppdraget vi har no. Dagleg har vi publisert mange titals saker på fjt.no. Alle saker som handlar om råd og reglar rundt koronavirus publiserer vi sjølvsagt ope. Vi ser på saker vi publiserer på nett at alt som handlar om viruset har veldig høge lesartal. Enkelte vil kanskje meine at vi overdriv koronavirus-problematikken. Men dette er ein svært alvorleg situasjon som rammar alle hardt og brutalt. Difor må vi spreie informasjon som kan gje folk innsikt og kunnskap.

Alle i Fjordenes Tidende er pålagt å jobbe på heimekontor. Vi har stengt kontoret for å prøve å unngå å bli sjuke og spreie smitte. Vi gjer dette også i solidaritet med alle som har dårleg helse og som kan døy av dette viruset. Vi kjem ikkje til å reise ut på oppdrag utan at det er høgst nødvendig. Vi kjem ikkje til å vere til stades på møte eller arrangement så lenge styresmaktene meiner smittefaren er så stor som den er no. Vi brukar videokonferanse, andre kommunikasjonskanalar, e-post og telefon når vi kommuniserer med kvarandre. No treng vi hjelp frå alle til å sende oss bilete dersom det skjer noko. Ikkje ver redd for å kontakte oss via telefon, sms eller e-post. Tips oss gjerne om det er noko som skjer der du er.

Marknadsavdelinga er fullt operativ og tilgjengeleg på e-post og telefon, eller videokonferansar om du ønsker det.

Ja, det blir naturleg nok mange koronasaker. Men frå våre heimekontor så vil vi også lage andre saker om alt som skjer. Sjølv om vi arbeider frå heimekontor, så skal vi lage papiraviser så lenge det er mogleg

Koronaviruset, og faren for at det spreier seg, er ein svært alvorleg situasjon. Vi er alle nøydde til å stole på råda frå fagfolk og styresmaktene. Vi må alle respektere pålegg som dei kjem med. Vi må alle stille opp og bidra i denne krigen som verkar heilt uverkeleg. Vi må alle bruke god dømmekraft og rette oss etter råd og reglar som styresmaktene går ut med i denne vanskelege situasjonen.

Det sikkert lurt at i den grad det ikkje fører til fare for smittespreiing, så må vi bruke og støtte lokale butikkar og lokalt næringsliv som no ikkje har det lett.

Helsing Erling Wåge, ansvarleg redaktør i Fjordenes Tidende