– I dag heiser vi flagget for å takke alle som kjempa for vår fridom og velstand

Kommentarer

Denne leiaren står på trykk i Fjordenes Tidende 8. mai:

I dag er det 75 år sidan tysdagen i 1945 då tyske militære styrkar trekte seg ut av Norge. Det skjedde fem år etter at dei 9. april 1940 okkuperte landet under andre verdskrig. For alle som opplevde krigen er frigjeringsdagen ein viktig merkedag. Denne dagen kunne Norge heise det norske flagget og vite at vi igjen var eit fritt og sjølvstendig land.

Når vi i år, 75 år etter at krigen var slutt, feirar fridomen og velstanden vår, så står vi midt oppe i ein annan krig. I snart to månader har vi alle vore med og kriga mot eit lite virus som har spreidd seg over heile verda og som har ført til at mange tusen menneske har døydd. Dette er den mest omfattande krigen og unntakstilstanden Norge har stått i etter dei fem krigsåra på 40-talet. Alle har vi kjent på koronakrigen i ein eller annan form. Alle har vi blitt pålagt strenge restriksjonar og reglar om korleis vi skal oppføre oss. Bedrifter har blitt pålagt å innstille. Arbeidsplassar er i fare. Skular og barnehagar har stengt. Små og store arrangement er avlyst. Vi har fått ordre om å halde oss heime. Det meste er snudd på hovudet.

Når vi i dag heiser det norske flagget så er det i respekt for og takk til dei som slost og vann vår fridom i 2. verdskrig. Det er ei takk til dei som har laga til dette rike og velfungerande landet. Vi som bur i verdas beste og rikaste land har vunne den store lottogevinsten. Vi har det beste utgangspunktet for å få samfunnet i gang igjen når koronakrigen er vunnen. Vi har ressursar til å hjelpe i gang dei som har fått store problem denne våren. I dag heiser vi også det norske flagget for dei som har stått i fronten i koronakrigen vi alle er med på. Vi må ikkje gje opp no. Denne krigen må vi vinne. Det skal bli bra igjen. Gratulerer med dagen og lukke til vidare i krigen vi står midt i.