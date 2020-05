Kommentarer

«My home is my castle», seier dei i England. Aldri har eg betre forstått kva dei meiner med det enn i desse koronatider. Ja, ikkje det at heimen min er eit slott eller borg, men kjensla av å gå inn døra til sin eigen heim og stenge henne bak seg, kjennest viktigare enn nokon gong.

Å komme heim, og å vere heime, betyr at ein kan kaste maska og vere seg sjølv. Ein kan vrenge av seg utekleda, krype opp i den gamle, lune kosebuksa og hive på seg ei utvaska t-skjorte. Heime treng ein ikkje gjere all verda. For mange av oss held det å sitte timevis i sofaen og sjå episode etter episode av ein eller annan serie på Netflix, snakke i telefonen, lese, surfe på sosiale medium, sitte framfor pc-en og skrive.

For andre, dei meir rastlause blant oss, er dette langt ifrå nok. Med tilnærma husarrest kan dei endeleg få rydde i garasjen, tømme kjellarboda der det har hopa seg opp gammalt stæsj som skulle ha vore kasta for lenge sidan, gå gjennom skuffene med papir ingen lenger veit kva er eller gje seg bake- og kokkekunsten i vald. Ikkje rart mange butikkar melder om gjærmangel og at ordet «koronakropp» har blitt ein del av ordforrådet vårt i desse dagar.

Men det må langt sterkare lut til for dei hyperaktive blant oss. Dei med maur i buksa, kvikksølv i blodet og som etter eit par dagars isolasjon lèt etter seg fotspor på veggane. For dei blir oppussing, renovering, eit nytt påbygg, fornying ei slags redning. For sjå om ikkje fargen på veggane i stua er i total utakt med årets må-ha-trendfargar. Golvet òg, forresten. Alle veit at det no er lyst eikegolv som gjeld. Og då held det ikkje med nytt golv i stova. Heilskap, mine damer og herrar. Det er det som gjeld. Heile husværet skrik etter lys eikeparkett.

Dermed har ein brått hamna i dansen rundt interiørmagasinet. Nymåla vegger i stova fører til akutt fargedissonans. Sofa, gardiner, puter, lampar står plutseleg fram som hittegods som har hamna på feil adresse. Og skal kjøkenet ha nytt golv, kan ein like godt gå laus på resten av rommet òg. Det er plutseleg so-last-century-IKEA at det er underleg at ein i det heile tatt har klart å lage mat der.

Og badet. Gudhjelpe meg. Der har det ikkje skjedd noko på dei siste ti åra. Det er merksnodig at ein ikkje går rundt og luktar hest når ein må ta til takke med ein så primitiv vaske-seg-sjølv-arena. Tenk kor lukkeleg, rein og godluktande ein vil bli om ein får rive ut badekaret, fornye veggane med mørkegrå skifer eller eksotiske, handmalte, marrokanske fliser, lage romsleg dusj med opptil fleire dusjhovud (eitt av dei sparedusj, sjølvsagt) og matchande bambushandklede og badematter.

Operasjon renovasjon kan blåsast i gang. Og aldri så gale at det ikkje er godt for nokon. Dei som boblar over av energi får sleppe ut steam. Hobbysnikkarar og -målarar får utfalde seg. Elektrikarar og røyrleggjarar får sterkt tiltrengte oppdrag, og ein held hjula i gang hos dei som leverer alt det som må til for å skape ro og harmoni i urolege sinn og ikkje heilt oppdaterte bustader.

Så, ein vakker dag ein gong i framtida, når oppdrag oppussing og fornying er ferdigstilt og heimen ser ut som klipt ut av ein designarkatalog, er det tid for å dumpe ned i den hypermoderne sofaen med pledd og puter i same fargenyansar, sjå på skaparverket sitt og tenkje at alt er såre vel. Kjenne at psyke og interiør er i komplett harmoni og balanse. Senke skuldrene, puste med magen og nyte at roa endeleg kan sige inn.

Men hallo? Det vandrande blikket ditt? Sitringa i kroppen? Kva handlar det om? Du sit vel ikkje allereie og lurer på om du kanskje skal ta deg på tak og male veggane i den heilt heidundrande flotte, nye trendfargen?