«Auka eigedomsskatt er ei direkte følge av kommunesamanslåinga»

Dette leserinnlegget er skrive av Geir Oldeide, Raudt.

Mange er opptekne av eigedomskatten for tida. Det forstår vi godt. ”Skattetakst-nemnda” sitt vedtak om nye kvadratmeterprisar m.m. har sjokkert mange i Vågsøy. Igjen ser vi at det vi og andre motstandarar av Kinn advarte mot, og som vart kalla skremselspropaganda, ser ut til å stemme.

Det blir lagt opp til at takstgrunnlaget skal aukast radikalt. Spesielt er det Måløy sentrum og nærområda som får svi. For vanlige einebustader blir det godt over dobling, frå kr. 7700 pr. kvm til 19000 pr. kvm. Har du eit hus med 200 kvm areal var eigedomsskatten kr. 4 312. Med den føreslegne auken vil skatten stige til kr. 10 640! Ein auke på 247%. Hakket tøffare er det for leiligheiter. Der skal kvadratmeterprisen opp til 28 000. Altså, ei leiligheit i Måløy sentrum på 80 kvm vil gå frå ein eigdomsskatt på kr. 1 099 til kr. 3 998. Ei auke på 363%!

Også for næringslivet blir det voldsom auke. For hotell eller restaurant er auken på 311% og for ei tomt i sentrum skal stigninga vere på 289%. Folk kan sjølve gå inn og sjekke for dei ulike typar eigdom både i sentrum og i resten av gamle Vågsøy. Det må vere lov å spørje om det var dette Høgre såg føre seg då dei sørga for at vi hamna i Kinn. For ikkje å snakke om delar av næringslivet som ivra så sterkt for denne samanslåinga.

Vi registrerer at Petter Refsnes (AP) som leiar utvalet meinar Vågsøy måtte forvente ei slik auke i og med at vi låg så lavt på eigedomsskatt frå før. Jaha, ja. Gjorde vi det? Er det ei opplest og vedtatt sanning at eigdomsskatten i Vågsøy var veldig lav? Eg trudde dei aller fleste i Vågsøy har meint at den var for høg!? Fasiten er at av alle dei 22 kommuane i Sogn og Fjordane som hadde innført eigedomsskatt i 2019 så hadde Vågsøy den 8. høgste eigedomsskatten.

Så har det vore litt feilinformasjon om dette med botnfrådrag. Det er i Eigedomsskattelova slått fast at det ikkje er lov å bruke full marknadsverdi på bustader som eigdomsskattetakst. Den skal minst reduserast med 30%. Slik reduksjonsfaktor har vore lenge i lova. Dette har ingen ting med botnfrådrag å gjere. Botnfrådrag er noko kommunane sjølve kan innføre i tillegg som eit reint kronefrådrag på den fastsette taksten for bustader. Det vil seie at dersom kommunen bestemmer eit botnfrådrag på t.d. kr. 300 000 så skal det berre betalast eigdomsskatt den delen av taksten som overstig 300 000. Mange kommuner har innført slikt botnfrådrag. Og dei er sjølvsagt veldig ulike i storleik. Oslo har t.d. 4 mill i botnfrådrag, Ulstein har 200 000. Raudt har både i Vågsøy og i Kinn kjempa for at vi skal innføre botnfrådrag på eigedomsskatten. Vi meinar dette vil jamne ut forskjellane og komme dei til gode som har minst. Førebels har vi ikkje fått fleirtal for dette.

Det er i sanning nedslåande å sjå kva dette utvalet har foreslått for gamle Vågsøy. Men ikkje uventa. Som kjent har fleirtalskoalisjonen i kommunestyret vedteke eit budsjett der dei føreset at det vert henta inn 70 mill i eigedomsskatt neste år. Det er også nedslåande å sjå at både H og Sp, i tillegg til Ap, har gått inn for dei nye takstane i utvalet. Vi registrerer at Sp meinar møtet der dette vart vedteke er ulovleg pga formelle ting. Den kritikken støttar vi, men det mest interessante for folk er likevel kva partia står for i saka.