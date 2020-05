«Et nytt og moderne opplæringsfartøy er helt nødvendig for fiskerinæringens fremtid langs kysten»

Kommentarer

Dette leserinnlegget er skrevet av Henriette Skaar, daglig leder i Sogn og Fjordane Fiskarlag.

Sogn og Fjordane Fiskarlag viser til sak 2020/44342 Økonomiplan 2021 – 2024 – drifts og investeringsrammer.

Det er med sjokk og vantro vi leser at konkurransen om det planlagte opplæringsfartøyet til Måløy Vidaregåande skule anbefales avlyst på grunn av kostnadsoverskridelser.

Måløy vidaregåande skule er en sentral og viktig aktør for utdanning av fremtidens fiskere, og for etterutdanning av sentralt nøkkelpersonell i næringen. Et nytt og moderne opplæringfartøy er i så måte helt nødvending for fiskerinæringens fremtid langst kysten.

Sogn og Fjordane Fiskarlag kan ikke akseptere at prosjektet avlyses da dette vil kunne få store konsekvenser for rekruttering til fremtidens viktigste næring.

Sogn og Fjordane Fiskarlag krever at Fylkeskommunen ser på alle muligheter for å videreføre prosjektet med nytt opplæringsfartøy ved Måløy VGS.