– Vi vil ha ein politikk som styrkar den kraftkrevjande industrien, ikkje ein politikk som lagar dårlege vilkår 

Kommentarer

I sommar har ansvarleg redaktør i Fjordenes Tidende, Erling Wåge, invitert ordførarane i kommunane vi dekker til å bruke leiarplassen til å meine om noko dei brenn for. Dei står fritt til å skrive om akkurat det dei vil, noko som irriterer dei eller dei jobbar for og er stolte av. Dette er ikkje nødvendigvis avisa eller redaktøren sitt syn, men det er framleis redaktøren som er ansvarleg for alt som står i avisa.