Denne leiarartikkelen stod på trykk i Fjordenes Tidende tirsdag 29. september.

Kven har ansvaret for å fjerne dyr som dør i naturen? Spørsmålet dukkar stadig opp. Nyleg vart det funnen ein kronhjort på Færestrand på Vågsøy. Mannen som fann hjorten kontakta kommunen og viltnemnda. Men fekk klar beskjed om at dette ikkje var kommunen eller viltnemnda sitt ansvar. Dette fekk han ordne opp i sjølv. Dermed måtte han ordne opp sjølv.

Fredag oppdaga nokon at ein død hjort hadde blitt skylt på land på Refviksanden. Igjen blir spørsmålet reist, kven har ansvaret for å fjerne eit dødt dyr. Politiet og grunneigarane i Refvik meiner det er kommunen sitt ansvar å fjerne dyret. Landbrukskonsulent i Kinn kommune, Jan Osa, seier til Fjordenes Tidende det er grunneigarane som må ordne ut. Osa seier at kommunen sitt ansvar gjeld vilt som er blitt skada og som døyr i trafikken. Når ein hjort driv på land, er det grunneigar sitt ansvar, på same måten som det er med plast og anna avfall som driv i land, seier Osa. Han seier at kommunen heller ikkje tek seg av dyr som har sett seg fast i gjerde eller drukna i bekkar.

Men så viser det seg at Kinn kommune i Florø-delen har folk som fjernar døde dyr som er fallvilt. Men ei slik ordning har ein altså ikkje i og rundt Måløy. Her er det grunneigarane som må ordne opp sjølve. Vi kjenner ikkje lovverket godt nok til å seie kven som har det juridiske ansvaret. Men vi meiner uansett at Kinn kommune må ha same ordning over alt i kommunen. Alle må bli behandla likt. Fjernar kommunen døde dyr i Florø, så må dei gjere det også i nordre del av Kinn. I Vedvik er det dyrekrematorium, så det burde ikkje vere problem å få frakta eit dødt dyr dit. Det er alt anna enn eit triveleg syn å sjå eit dyr ligge slik. Og det kan for mange private vere utfordrande å kvitte seg med eit slikt dyr på ein skikkeleg måte.